Conoce a Akrantor, el nuevo rey del Red Bull Solo Q 2022

, casters de la gran final, intentaron preguntarle acerca de su sensaciones, Akrantor casi no podía ni hablar debido a la gran emoción que sentía. Las lágrimas de alegría no tardaron en brotarle al toplaner. ¡Y no era para menos!

Los peores han sido los inicios. Los inicios han sido horribles, han sido fatales porque, básicamente, estaba muy nervioso, no sabía si iba a pasar la primera ronda de la final, no sabía muy bien cómo iba a ir, no esperaba nada de mí, realmente, y parte de ese peor momento ha sido también el mejor, porque al no esperar nada de mí y estar muy nervioso, después, al haberlo ganado todo me siento muy orgulloso de mí mismo después de tanto trabajo y esfuerzo.