Conoce a B-Girl India, la breakdancer que nunca ha sido tímida

La batalla de tres contra tres tuvo lugar el segundo día del Red Bull BC One Camp. La sala estaba abarrotada, el techo superbajo. Un par de cientos de b-boys, b-girls y hip-hop heads rodeaban la pista de baile. La gente se subió a una pila de altavoces para asegurarse una vista, mientras la banda de Neguin, Tsunami All Stars, realizaba movimientos que desafiaban la gravedad y un intrincado juego de pies contra tres chicos holandeses en su propio país. Y cuando les llegó el turno de responder, una niña de 11 años llamada India Sardjoe no se contuvo. Su larga coleta se agitó mientras barría la pista con potentes movimientos y una flexión ferozmente segura de sí misma. Las cámaras brillaron como una tormenta eléctrica en todas direcciones. La sala enloqueció con sus aplausos. No había duda de que India estaba destinada a labrarse un nombre como una de las mejores b-girls.

Nunca he sido tímida y no me asusto fácilmente

