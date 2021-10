En 2010 pasó a formar parte de la Ferrari Driver Academy, sin embargo, en 2012 fichó por McLaren. Allí fue el sucesor nada menos que de Lewis Hamilton, quien había optado por iniciar su aventura en Mercedes. Sin embargo, la historia de Checo en McLaren no duró mucho y después de un año fue sustituido por Kevin Magnussen.

¿Qué habría hecho Checo si no hubiese sido piloto de F1? ¿Ser futbolista? ¿Ser tenista? Nada de eso… “Me habría gustado ser banquero o abogado, son profesiones que generan mucha adrenalina, igual que la bolsa. Creo que son actividades, en cierta medida, parecidas a las carreras de motos”, dice el piloto de Guadalajara.

Detrás de cada número hay una historia y en el caso de Checo no es una excepción: "Cuando empecé a correr en kart, Iván Zamorano jugaba en el Club América. Era mi ídolo y llevaba el número 11...".

