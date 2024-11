One With the Water Rhiannan Iffland salta en la costa neozelandesa de Kehu Butler, aprendiendo las tradiciones locales por el camino.

"Va muy rápido", dice. "Y a veces hasta que no llego al agua no me doy cuenta de lo que he pensado durante el salto".

"De hecho, me ofrecieron un contrato en cruceros para participar en el mundo del entretenimiento del clavadismo", cuenta Rhi. "En ese momento, había estado siguiendo las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving y siempre quise formar parte de ellas -el estilo de vida emocionante, más retos y una vía diferente- porque me seguía apasionando lo que hacía".

"Este año he estado trabajando con Nam Baldwin [entrenador de élite de Red Bull] no sólo para aprender a controlar los nervios de la competición, sino también para trabajar, cuando termina una prueba, en regular cómo te sientes mentalmente, y luego volver directamente a un programa de entrenamiento normal. Cuanto más entrenes físicamente y en la piscina, más seguro te sentirás cuando vayas a una competición. Así que cuerpo y mente conectan de verdad".

"Cuando empecé, siempre pensaba: 'Oh, esto desaparecerá cuando tenga más experiencia'. El caso es que nunca cambió. Pero lo que me he enseñado a mí mismo es a hacer el proceso de reflexión antes de ponerme realmente al final de la plataforma. Porque si tienes demasiadas cosas en la cabeza, es difícil concentrarte en lo que tienes que hacer técnicamente y hacerlo bien. Así que cuando estoy en el extremo de la tabla, sólo me centro en un par de cosas clave que tengo que hacer en función de la inmersión.

