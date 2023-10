Sergio Pérez: ganador de Grandes Premios de F1, héroe nacional y pionero

no sabía lo que no sabía, lo cual, en retrospectiva, probablemente fue mejor así. Aficionado a los karts y triunfador en su país natal, México, desde que se subió por primera vez a un kart a los seis años, Pérez sabía lo que quería: Llegar a la Fórmula Uno. No importaba que no hubiera habido un piloto mexicano en la cumbre del automovilismo mundial desde mucho antes de que él naciera. No importaba que estuviera a medio mundo de distancia del corazón palpitante de la F1 en Europa. No importaba que no hubiera un camino probado que seguir. Pérez quería estar en la F1 y eso era lo único que importaba.

No es de extrañar que ahora, después de más de una década en la F1, en la que ha alcanzado el éxito, la fama y recompensas más allá de su imaginación, pueda hacer un alto en el camino y reflexionar sobre dónde empezó todo. "No importa lo loco que suene tu sueño, sin duda puede ser posible", afirma.

Para sus carreras de karts, Checo contaba con el respaldo del magnate mexicano Carlos Slim, pero Europa era una señal de alarma. "No quería dar el salto a Europa porque pensaba que yo era demasiado joven", recuerda Pérez. Así que Checo hizo lo que Checo ha hecho desde entonces y tomó el control. No importó que tuviera 14 años ni que la factura telefónica de sus padres estuviera a punto de dispararse.

"Me metí en la página web de BMW, encontré los datos de contacto de todos los equipos y les envié un correo electrónico a todos para intentar convencerles de que me aceptaran porque era un piloto mexicano muy bueno", recuerda.

