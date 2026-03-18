¿Quién es Conor Shanahan, doble campeón de Drift Masters?

El fenómeno irlandés del drift, Conor Shanahan , llegó al estadio nacional polaco como líder del campeonato, por delante de su gran rival, Piotr Wiecek. El polaco ya había alterado el guion de la temporada al vencer a Shanahan en su prueba de casa en Mondello Park, y aterrizaba en la final arropado por 53.000 aficionados entregados.

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En el mayor evento de drifting del mundo, el desastre golpeó a Shanahan en la clasificación: una rotura del eje trasero lo dejó fuera. Mientras tanto, Wiecek sumó los puntos necesarios para llegar a la ronda final empatado a 390. Todo estaba listo para una batalla épica.

Pero en su primera manga, Wiecek sufrió un fallo mecánico cuando su Toyota Supra GR se quedó sin potencia de repente. Sus opciones al título se desvanecieron mientras el reloj corría, entregando el campeonato a Shanahan. El irlandés, en un gesto de grandeza, fue el primero en consolar a su rival con un abrazo. “De verdad quería batirme con Piotr esta noche. Todo mi respeto para él y para todo el equipo Workhouse”, dijo un emocionado Shanahan.

Shanahan salió a pista y eliminó al wildcard Matt Field y a Espen Rohde con una auténtica lección de precisión al volante. “He venido aquí a hacer mi trabajo. Me alegra haberlo conseguido y ahora esta noche es para disfrutar”, sonrió Conor.

Taddy Blazusiak, Adam Malysz, David Coulthard y Carlos Sainz en la final © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Haciendo honor a lo de ‘gran’ final, el evento también incluyó una carrera de celebridades con campeones del mundo del motor como Michal Kosciuszko, Taddy Blazusiak, Adam Malysz , Timmy Hansen , Johan Kristoffersson , David Coulthard , Carlos Sainz y Mattias Ekström .

Sin la presión del título, Shanahan se plantó rápidamente en el Top 4 para enfrentarse a James Deane —tres veces campeón del Drift Masters y recién coronado cinco veces campeón de Formula Drift—. Ambos firmaron una actuación comprometida, pero Deane no logró superar a Shanahan, incluso llegando a tocar con el morro de su Ford Mustang el Toyota GT86 del irlandés. El resultado también aseguró el tercer puesto del campeonato para el hermano mayor de Conor, Jack Shanahan, y preparó una final frente a Pawel Korpulinski.

Conor Shanahan derrota a Pawel Korpulinski en Red Bull Drift Masters © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Conor Shanahan consuela a su rival Piotr Więcek © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 53.000 aficionados llenaron el estadio de Varsovia para la Gran Final © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Conor Shanahan celebra su victoria en Varsovia © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Conor Shanahan es bicampeón del Drift Masters © Mateusz Skrzek/Red Bull Content Pool

La final se decidió al límite, sin diferencias entre ambos pilotos en la última manga, lo que llevó a un One More Time: un todo o nada entre el campeón y el favorito local. Korpulinski, normalmente impecable, cometió un error y Conor ‘The Shadow’ Shanahan se llevó el título. “Es absolutamente increíble, no puedo agradecer lo suficiente todo el apoyo”, dijo en el podio. “A todos los que han hecho esto posible: mi equipo, mis partners y todos los que han creído en mí. Red Bull por permitirme vivir este sueño durante tanto tiempo. Dos veces campeón del Drift Masters y un chico muy, muy feliz esta noche”.

Jack Shanahan, Conor Shanahan, Duane McKeever y James Deane © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

En una celebración doble, Irlanda también se llevó el título por naciones. El país es una auténtica potencia del drifting, impulsada por el éxito global de James Deane. Conor Shanahan lidera el camino: el mejor de una nueva generación de talentos irlandeses que incluye a pilotos como Jack Shanahan, Conor Falvey y Duane McKeever. “Irlanda es una parte fundamental del drifting, tanto en la base como en la élite, y solo puede seguir creciendo”, afirma.

Echando la vista atrás, ¿cómo llegó Shanahan a dominar el mundo del drifting?

01 “Memoria muscular tras toda una vida conduciendo”

Al igual que otros campeones del motor como Max Verstappen y Kalle Rovanperä , Shanahan procede de una familia de pilotos y empezó desde muy joven. Su padre, John Shanahan, fue un exitoso piloto de rally; su madre, Valerie Shanahan, es la única mujer irlandesa en ganar un campeonato nacional; y su hermano mayor, Jack Shanahan, logró dos títulos consecutivos de drifting en Reino Unido y también brilla en Drift Masters.

“Siempre me interesó el motorsport”, cuenta Shanahan. “Crecí en un circuito. Empecé a competir con seis o siete años en karts, como muchos niños en Irlanda y en todo el mundo, soñando con conducir algún día un Fórmula 1”.

Foto de familia: Jack Shanahan posa para una foto con su hermano Conor © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Con un joven piloto del pueblo vecino en el condado de Cork —un tal James Deane— revolucionando el drifting, Jack Shanahan se pasó a esta disciplina y pronto empezó a cosechar éxitos. Conor no tardó en seguir sus pasos. “Mi hermano es un piloto increíblemente exitoso. Me enseñó muchísimo. Creo que aprendí más de sus errores que de los míos”.

Shanahan añade: “La gente me pregunta a menudo ‘¿cómo hiciste eso?’ y yo respondo ‘¡no tengo ni idea!’. Es memoria muscular, fruto de haber conducido toda la vida y de todo lo que he aprendido. Y quiero seguir aprendiendo hasta el final. El día que dejas de aprender es el día que dejas de tener éxito”.

Nunca lo vi como un trabajo ni como una obligación de ganar. Lo hacía porque me divertía. Conor Shanahan

02 Joven talento bajo los focos

Shanahan empezó a conducir a tiempo completo con 12 años y, con solo 13, apareció en The Grand Tour mostrando sus habilidades de drifting ante Richard Hammond —ex Top Gear—, eclipsando a todos con una demostración de talento precoz.

Hoy reconoce que su juventud fue una ventaja. “Nunca lo vi como un trabajo ni como una razón por la que tenía que ganar. Lo hacía porque me divertía. Además, mis padres siempre me apoyaron muchísimo y tuve mucha suerte”.

Pronto empezó a competir profesionalmente y se convirtió en el piloto más joven en ganar pruebas de drifting en Reino Unido e Irlanda. En 2018 debutó en el campeonato Drift Masters y sorprendió al vencer a su compatriota James Deane ante el público de Varsovia. Era la primera ronda del Campeonato Europeo Drift Masters y ese fin de semana cumplía 15 años. El mundo entero lo observaba.

Un joven Conor Shanahan en Mondello Park en 2019 © Paddy McGrath/Red Bull Content Pool Conor Shanahan a punto de conseguir su segundo título de Drift Masters © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03 ¿Por qué Conor Shanahan es un piloto de drift tan especial?

Shanahan ama lo que hace y utiliza su coche como una extensión de su personalidad. “Es un deporte muy competitivo y espectacular. Para el piloto es complicado llevarlo al límite y entenderlo. Una forma sencilla de explicarlo es que no es como correr en circuito: es como montar en BMX y expresar tu personalidad con trucos. El drifting es igual: puedes mostrar quién eres a través de tu conducción”.

También es clave ser versátil, porque el drifting exige múltiples habilidades. “El deporte siempre ha sido muy importante en mi vida antes del drifting. Sigo practicándolo, aunque no durante la temporada para evitar lesiones. Me encanta el fútbol y el hurling, y también me interesa mucho el circuito. El rally es de mis favoritos y algo que quiero hacer en el futuro”.

Y añade: “Si puedes pilotar un coche de drift de forma competitiva, puedes subirte a cualquier otro coche y rendir en otros deportes del motor. Creo que es mucho más difícil para alguien de otra disciplina adaptarse al drift. Requiere una técnica muy peculiar, totalmente opuesta a lo que haces en otros deportes del motor”.

Conor Shanahan en el pitlane de Drift Masters Becky Evans © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

04 Aprender por las malas

Y también hubo momentos difíciles. “Gané mucho desde muy joven —casi siempre estaba en el podio, tanto en amateur como en profesional—, pero en 2019 tuve un mal año”, recuerda. Aquella temporada no salió como esperaba: estrenó un Nissan S15, pero el equipo no lograba dar con la puesta a punto ideal. En la tercera ronda, el escape se desprendió y lo dejó fuera. Peor aún, el coche se rompió en Mondello Park, dejándolo fuera ante su público.

Lejos de hundirse, Shanahan convirtió ese año en un punto de inflexión. “Siempre digo que probablemente fue mi mejor temporada, porque perder es muy importante”. Y añade: “Es clave entender que no siempre puedes ganar… pero debes creer en ti mismo. Soy muy competitivo, no me gusta perder, haga lo que haga”.

Conor Shanahan, campeón del Drift Masters, está que echa humo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

05 Volver a levantarse

Pero al final de la temporada, su persistencia dio frutos. “2019 fue muy duro y durante ese año construimos un coche nuevo, con muchos problemas por el camino.

“Llegamos a un punto en el que el coche funcionaba bien, volvimos a casa, lo desmontamos por completo y ahora es prácticamente nuevo. Tiene motor, caja de cambios y una decoración totalmente nuevos con los colores de Red Bull”.

Conor Shanahan gana el campeonato Drift Masters 2023 © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

06 Mantenerse en forma durante la pretemporada

Shanahan también perfecciona sus habilidades en el simulador. “Llevo unos seis años haciendo drift virtual”, explica. “Para mi primera carrera aprendí el circuito en el sim y ajusté el coche a partir de eso. Es una gran base, y a veces el simulador es incluso más difícil de dominar que el coche real”.

“Para mí es una parte clave de mi carrera. Con Fanatec y Digital Motorsport tengo un simulador profesional y llevo tiempo compitiendo online. En el VDC —el campeonato virtual de drift— terminé segundo, y eso que hay pilotos muy buenos”.

Fuera del drift, también pasa tiempo en el taller y se sube a su KTM para explorar las colinas junto al río Blackwater, cerca de su casa familiar en las afueras de Cork.

07 ¡Convertirse en doble campeón del Drift Masters!

Shanahan volvió más fuerte y listo para luchar por todo. En 2021 fue subcampeón europeo tras Piotr Wiecek. En 2022, el polaco repitió título, con Shanahan tercero por detrás de su hermano Jack. En 2023 llegó su gran momento: llevó su Toyota GT86 a la victoria en Letonia y Finlandia antes de jugarse el título en la final de Varsovia.

En la última cita de la temporada se enfrentó a cinco aspirantes más: el vigente campeón Piotr Wiecek, Lauri Heinonen, Juha Rintanen, Duane McKeever y, por supuesto, su hermano Jack.

Lauri Heinonen y Conor Shanahan en la final de Drift Masters 2023 © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Selló el campeonato al vencer a Wiecek en el Top 4. Ya liberado de presión, firmó una actuación épica para ganar la final frente a su rival más cercano, Lauri Heinonen. Uno de los primeros en felicitarle fue el campeón del WRC Kalle Rovanperä.

En 2024 compaginó el Drift Masters con su participación en Formula Drift en Estados Unidos, al volante de un BMW E36 de Red Bull. Como rookie, logró su primera victoria en Orlando frente a James Deane. “Fue el fin de semana perfecto. El nivel era altísimo y tuve que darlo todo para ganar. Branden Sorensen en el Top 4 fue durísimo, tuve que sacar algo especial. No puedo estar más agradecido”.

En 2025, el título se decidió en un pulso constante entre Shanahan y Wiecek, con dos victorias para cada uno antes de la final en Polonia. Pero al final, Shanahan tenía el impulso necesario para cerrar el campeonato de forma espectacular.