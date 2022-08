How I fuel: Jonny Walker

¿Enduro extremo? ¿Hard enduro? Sea cual sea el adjetivo que se le ponga a este deporte, nunca le hará justicia. Porque este es posiblemente el deporte de motor más duro de todos. Una agotadora batalla de mente, cuerpo y moto, una prueba de técnica y temperamento donde solo los más fuertes pueden sobrevivir.

Teniendo esto en cuenta, ¿qué se necesita exactamente para alimentarse durante siete horas de pilotaje a toda velocidad a través de algunos de los terrenos más difíciles y variados que se puedan imaginar?

Jonny Walker lo sabe. Este británico de 30 años no solo vive y respira el enduro, sino que ha ganado casi todo lo que se puede ganar en este deporte: múltiples Red Bull Romaniacs, varios campeonatos británicos, Red Bull Hell's Gate y The Tough One, por nombrar solo algunos.

Una vez arrancado el Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro, este atleta de Red Bull, que actualmente reside en Andorra, revela exactamente cómo se alimenta para alcanzar la gloria...

¿Cuál es tu alimentación en un día normal?

Normalmente empiezo el día con un par de huevos, posiblemente revueltos, y dos o tres tostadas. A la hora de comer, se trata de tomar proteínas, por ejemplo, una pechuga de pollo, patatas y una ensalada. Los carbohidratos son para mantenerme en marcha y las proteínas para fortalecerme. Luego, por la noche, puedo comer filete, arroz y verduras. En realidad, como más verdura que fruta, aunque los arándanos son buenos.

Jonny en el Mundial SuperEnduro Praga, República Checa en 2016 © RedBullImageredits0 Walker ganó la carrera de Endurocross en la Extreme XL Lagares en 2019 © Future7Media / Red Bull Content Pool

¿Cambian tus hábitos alimenticios a lo largo de la temporada?

He perdido bastante peso con respecto al año pasado, así que mi ingesta depende de mi peso. Este año estoy trabajando con un nuevo entrenador [el ex ciclista profesional Ian Field] y la semana antes de una carrera sigo un nuevo tipo de dieta. Solía reducir los carbohidratos cerca de un evento e Ian no me permite hacerlo. De hecho, la mañana de cualquier carrera desayuno pasta.

¿Qué te parece devorar pasta a las 7 de la mañana?

Sinceramente, me cuesta comer el día de la carrera. Ese es mi mayor problema. No sé si estoy nervioso o qué es. Simplemente no puedo comer. Intento olvidarme de lo que estoy haciendo para poder ingerir comida.

¿Qué bebes durante un día de entrenamiento?

A veces tomo batidos de proteínas, pero no religiosamente. Suelo beber agua y Red Bull, a menudo aplastando la lata antes de salir a rodar. También es bueno para los eventos: no hay nada mejor que un Red Bull muy frío cuando has terminado una carrera.

Jonny Walker en acción en el GetzenRodeo 2019 © Future7Media/Red Bull Content Pool

¿Pero durante la carrera tienes una mochila de hidratación?

Por supuesto. Tenemos un sistema de bebida que va directamente a la boca, sí, así que estás bebiendo sin darte cuenta de que estás bebiendo.

Si bebes tanto líquido ¿no te preocupa que te llame la madre naturaleza?

No importa, todo el mundo se mea en los pantalones, ¡no puedes perder ese segundo!

Después del accidente comimos en el aeropuerto pero me había roto las dos manos, así que mi novia me llevo a un McDonald's Jonny Walker

Red Bull Romaniacs, Sibiu, Rumanía, 3 de agosto de 2019 © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

¿Has trabajado alguna vez con un nutricionista?

Lo he hecho en el pasado. Pero ahora mismo, me asesora Field porque me parece que los ciclistas son deportistas duros de pelar. No hay nadie que se preocupe más por el estado físico que un ciclista. Son tan profesionales al respecto que saben perfectamente que es bueno y malo para tu cuerpo.

Ok, vamos a tu casa. ¿Cuál es tu plato estrella?

Probablemente un bistec. Soy bastante bueno cocinando en la barbacoa, así que probablemente un poco de verduras - brócoli, pimientos y cebolla, me gusta la cebolla- con un filete cocinado en la barbacoa. Poco hecho. También patatas.

¿Alguna vez tienes días que haces trampa?

Sí. Cuando estoy de viaje sí que como mal porque es muy difícil comer bien en la carretera. Al menos, si vas a McDonald's sabes que vas a comer una hamburguesa que sabe muy bien, aunque sea poco saludable, mientras que cuando te dan un sándwich de aeropuerto con pan mojado, es un asco.

Kleszczów, Polonia, 9 de septiembre de 2018 © Jonny Walker

¿Eres goloso?

No, la verdad es que no. Me gusta el chocolate, pero apenas lo como porque el chocolate de aquí [Andorra] no es como el de casa.

¿Qué es lo último que has comido?

Pollo, ensalada y patatas. Y un poco de tarta.