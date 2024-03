7 cosas que no debes hacer antes de correr

Wings for Life World Run El mayor evento de running del mundo, la Wings for Life World Run, vuelve en 2024. Observa cómo cientos de miles de personas corren por los que no pueden.

A los runners les encanta comparar las distancias que recorren, su ritmo medio y la frecuencia de sus sesiones de entrenamiento. Sin embargo, es posible que se fijen menos en la cantidad de sueño que duermen, a pesar de que ésta es una de las partes más importantes del entrenamiento para los runners. El sueño no sólo permite que el cuerpo y la mente se recuperen, sino que también activa el sistema inmunitario. También libera hormonas de crecimiento que son importantes no sólo para desarrollar los músculos, sino también para reparar y regenerar el cuerpo. Sin una regeneración suficiente, tu cuerpo no podrá rendir al máximo, así que duerme lo suficiente, antes y después de salir a correr.

Hay una forma correcta y otra incorrecta de hidratarse, especialmente antes de salir a correr. Nunca es buena idea beber litros de agua justo antes de salir a correr o beber agua mineral con gas en el último momento. Tu cuerpo no te lo agradecerá. Una mejor manera de mantenerte hidratado es ingerir suficientes líquidos durante un periodo de tiempo más largo, incluso los días que no entrenas. De esta forma, tu cuerpo también permanecerá suficientemente hidratado cuando necesites rendir al máximo.

© Philip Platzer for Wings for Life World Run

No te conviene entrenar con la vejiga o los intestinos llenos, así que lo mejor es ir al baño justo antes de salir a correr. Ignorarlo no te ayudará, así que asegúrate de hacer una última visita al baño, aunque no estés seguro de necesitarlo. Además, es posible que tengas que trabajar en tu hidratación y nutrición si necesitas ir al baño con frecuencia durante las carreras.

