¿Lo notas? Si eres deportista asiduo seguro que sí. La incertidumbre, las dudas de última hora, las ganas de marcha. ¿Con qué zapatillas correré? ¿Estoy tan en forma cómo parece? Es normal, ya huele a ‘Vallecana’ , a 10K del bueno, a fiesta de los amigos del esfuerzo aeróbico . Tanto si ya has probado las mieles de la carrera más emblemática de cuantas se disputan en España o te vas a estrenar el próximo 31 D, pueden venirte bien estos consejos.

La más grande

La Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana es una carrera colosal. Muy bestia. 40 000 personas reservan su dorsal cada año. Decimos esto porque puede que jamás hayas participado en una prueba deportiva tan grande… Y tiene su aquel. Sobre todo en términos logísticos. Hay varios horarios de salida, así que, una vez que tengas claro el tuyo, lo siguiente es estudiar bien cómo llegar al arco de inicio y cómo regresar a casa desde el de meta, pues ambos están muy alejados uno del otro (es un recorrido lineal, no circular, para entendernos). Importante que llegues con mucho tiempo de antelación para poder hacer las cosas con calma (calentar, dejar tu excedente de vestuario en el guardarropa, evacuar toda clase de fluidos motivados por los nervios de última hora) y disfrutar del fabuloso ambiente festivo que se respira en la Plaza de los Sagrados Corazones.

40 000 corredores despiden el año corriendo por las calles de Madrid. © Last Lap

No tanto frío

Sí, es invierno, pero no estamos en Siberia, y menos una vez hayamos comenzado a trenzar zancadas. Un error muy común es correr demasiado abrigados, con mallas largas, camiseta térmica, sudadera, la camiseta-dorsal que entrega la organización cuando nos inscribimos, gorro, guantes, pañuelo para la garganta… Y claro, al principio estamos de un calentito que da gusto, pero según pasan los kilómetros empezamos a sudar como pollos y cuando arribamos a Vallecas estamos empapados, con el riesgo de pillar un resfriado considerable si no tenemos posibilidad de cambiarnos de ropa cuanto antes. En el caso de que no dejéis nada en el ropero o que no tengáis coche, amigo o familiar esperándoos al cruzar la meta, lo mejor es anudarse a la cintura una sudadera fina y, una vez terminada, quitarse la primera capa y sustituirlo por ella.

Camiseta oficial con una térmica debajo, más que suficiente contra el frío. © Last Lap

Con calma

Vamos con el primer consejo puramente técnico. Estamos en plenas fiestas y eso suele llevar acarreado comer y beber de más. Aquí no repartimos moralinas, pero un poquito de sentido común nunca sobra, es decir, diviértete como te venga en gana pero al día siguiente de un exceso procura no programar ningún entreno exigente, sólo sesiones suaves de carrera continua (rodajes, como se dice en el argot). Treinta minutos lentos, un poquito de core y unos estiramientos . Ya habrá otro día para castigar las piernas. Lo que está claro es que, sin ser profesionales del asunto, no vamos a sacrificar el pasar unas horas agradables con los nuestros por una carrera. ‘La Vallecana’ será una fiesta… o no será.

El fin de la calidad

Quedan cuatro días para que el pistoletazo de salida desperece el cielo de Madrid. Apenas tiempo de conseguir que tu cuerpo haga lo que no ha haya hecho hasta ahora. El running premia a los constantes, no a los que estudian la noche antes del examen . Lo que sí puede suceder, como nos pasemos metiéndole carga a los entrenos, es que tiremos por la borda todo lo acumulado hasta hoy. De aquí al día 31 no hagas más de una sesión de calidad (series, cambios de ritmo o fartlek), el resto que que sean rodajes de no más de 50 minutos. Los entrenadores consultados consideran que lo suyo sería hacer ese último machaque serio el día 28, algo así como 5 x 1000 m recuperando tres minutos o 10 x 500 m recuperando dos, sin pasarse, al ritmo de competición (el que tengamos pensado llevar en la carrera).

No te des mucha caña los días previos y resérvate para tu gran momento. © Last Lap

Bye, bye, gym

El gimnasio, ya sea tocando hierro o más en rollo funcional, aprovechando nuestro propio cuerpo, es innegociable para un corredor de fondo. La fuerza es clave, el entrenador que no te diga eso mal entrenador será. Pero antes de una carrera de 10 km mejor levantar el pie del acelerador y no visitarlo . Llegarás con las piernas mucho más frescas, con ganas de plantarle cara al divertido viaje que enlaza los alrededores del campo del Real Madrid con el del Rayo Vallecano.

Calentamiento a distancia

Es un término que se refiere a realizar un calentamiento largo ( 20-15 minutos de trote suave, ejercicios de movilidad y 2-3 rectas de 80 metros en progresión, de menos a más ) la mañana de la carrera. Muchos lo hacen en 'La Vallecana'. Sobre las 9:00-10:00 es lo ideal. Luego, por la tarde, trotan un poquito (no más de 10’ súper suave) y hacen una o dos rectas. Con eso sobra para salir enchufados. Al haber tanta gente y tener que colocarnos en los cajones de salida con mucho tiempo de antelación, este método es perfecto para los que se toman la carrera muy en serio, los que han entrenado duro y persiguen su mejor marca personal.

Además de una carrera 'La Vallecana' es un excelente paseo turístico. © Last Lap

Contención en la mesa

Son diez kilómetros, no un maratón ni una travesía de montaña, así que no te quiebres la cabeza con el tema de alimentación, no te quedarás sin gasolina en el motor. Eso no quiero decir que descuides la digestión, ahí hay que estar atento. Lo mejor es comer con mucha antelación (cuatro horas antes de la salida) y hacerlo de manera ligera . Sucede que muchas veces nos hinchamos a macarrones y la carrera se convierte en un suplicio de flatulencias y pesadez de estómago. Respecto a la comida de después… poco que decir, porque es 31 de diciembre (ya tú sabes). Si nos atenemos a los cánones deberíamos recomendarte que no bebas alcohol y comas con moderación para recuperar más rápido y empezar a preparar tu siguiente reto desde el día siguiente, pero lo dicho, correrás el 31 y a este le sigue el 1 de enero, así que… ¡Disfruta!

Come ligero, tendrás tiempo para empacharte de buenrollismo durante 10 km. © Last Lap

Más dura de lo que parece

Ya, ya sé. Has visto el perfil y has pensado: “Tan difícil no es, si casi toda es cuesta abajo”. Que te lo has creído… ¡No caigas en la trampa! Hay una subida potente de unos 500 m nada más empezar y muchos, con las fuerzas intactas, la afrontan como si el mundo se fuese a acabar al coronar. Debería ser al revés, aprovechar para que nuestro corazón coja un buen puntito de revoluciones pero sin fatigarse en exceso. Luego vienen casi ocho kilómetros de bajada en los que es muy, muy, muy (ha quedado claro) fácil pasarse de rosca. Los isquiotibiales se cargan muchísimo y eso suele ser un hándicap a la hora de recuperar los días posteriores a la cita y, sobre todo, al afrontar los dos últimos kilómetros, ya en Vallecas, donde nos encontraremos la subida de la Avenida de la Albufera, con el suficiente porcentaje para hacernos pagar nuestra animosidad previa. Lo mejor a la hora de ‘escalar’; mirada un poquito por delante de nuestros pasos, concentración y motivación : ¡El arco de meta está cerca!

Las calles de Vallecas son divertidas y exigentes: ¡Casi todo para arriba! © Last Lap

Alarga tus músculos

Como hemos dicho, ‘La Sansi’ es una competición que ‘casca’ mucho las patas, sobre todos los isquiotibiales. Es el peaje por tanta celeridad inicial. En cuanto pases la meta, bebas algo y consigas ropa de abrigo, sería importante que dedicases al menos diez minutos a los estiramientos (lo sabemos, hay gente esperando en casa y tareas que atender; la mesa no se pone sola). Incluso puedes hacerlos después de ducharte, con el calor reconfortando tu cuerpo. En ambas situaciones lo importante es hacerlos con mucha tranquilidad, dedicando 15-20 segundos a cada músculo . Y de manera progresiva; deja los rebotes para cuando alguien diga algo que no te gusta en la cena.

Nada más acabar lo primero es hidratarte y pensar en el festón de después. © Last Lap

Poco más que añadir, sólo que disfrutes la experiencia a tope y, cuando estés en la contrarreloj de las doce uvas, uno de tus propósitos para 2022 sea regresar al 10K más fascinante del mundo.