12 súper consejos de Dey Dey que te ayudarán a ser mejor popper

«Cuando hacemos popping utilizamos mucho los cuádriceps y los glúteos. Si entrenas activamente, sobre todo estos músculos, sabrás cómo contraerlos correctamente. Y esto es importante porque utilizamos muchas posiciones y ángulos extraños al hacer popping, y eso no es bueno para las rodillas. Si no utilizas esos músculos correctamente, a la larga puedes lesionarte las rodillas», dice Dey Dey.

