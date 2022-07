Consejos de bailarines top de street dance para progresar en la escena

Si quieres triunfar como bailarín, debes poseer una resistencia y un magnetismo inagotables. Necesitas conocer a fondo la historia que hay detrás de lo que haces, ser capaz de construir los cimientos y luego contar tu historia.

Nos pusimos en contacto con una selección de bailarines callejeros de toda la escena para averiguar qué se necesita para subir de nivel como bailarín y triunfar en la industria. Aquí, los respetados bailarines a nivel internacional Lil Buck , Diablo , StalaMuerte , Angyil , Dassy , SHEopatra, Kid Nimbus, Poppin'C , Kyoka y Majid comparten sus secretos y consejos.

01 StalaMuerte: mejor calidad que cantidad

"Muchos bailarines creen que tienen que practicar todos los días. Pero creo que lo mejor es centrarse en la calidad, no en la cantidad. Tienes que practicar las habilidades que necesitas mejorar y las cosas que no te resultan fáciles de hacer. Tienes que trabajar en todo lo que no tienes, no mejorar y ser más fuerte en las cosas que tu cuerpo ya conoce. Para mí, la práctica no consiste sólo en bailar. También se trata de lo que ves cada día y de cómo vives tu vida. Todo esto puede inspirarte e influir en tu estilo.

"Así que, en su lugar, céntrate en un ritmo diferente y experimenta. Además, mejora tu resistencia. En algunas batallas, tienes que hacer 15 o 20 rondas, y si no tienes la resistencia, estarás jodido. La primera vez que me pasó esto fue en el Fusion Festival de 2017. Hicimos 20 rondas, creo. ¡Fue una locura! En cada ronda tienes que mostrar algo diferente, otra faceta de tu baile. Así que después de esa batalla, presioné más en mis entrenamientos para poder hacer eso cada vez. Creo que correr es algo bueno, no todos los días, pero dos o tres veces a la semana es realmente bueno para los bailarines."

1 minutos StalaMuerte StalaMuerte nos demuestra por qué es uno de los mejores bailarines del mundo.

02 Diablo: nunca renuncies a tu estilo

"Ser tú mismo es más difícil que ser otra persona. Tú mismo eres la mejor fuente de inspiración que puedes encontrar. Si me preguntan si pienso que voy a tener una carrera como bailarín o que voy a ser famoso, nunca me lo he dicho a mí mismo. La danza no es un deporte ni se trata de ser bueno, porque que la gente piense que tu baile es bueno o no es sólo una opinión. Tener éxito, ser bueno o famoso como bailarín no se reduce a la técnica y las habilidades. Se trata de conocerse y quererse a uno mismo y ponerlo en práctica, porque la danza no va a mentir".

1 minutos Follow Me x Diablo El bailarín francés Diablo junto con unas estrellas de la escena del hip-hop hacen un vídeo.

03 Poppin'C: el trabajo duro tiene su recompensa

"Soy de Suiza y empecé en Fresno, pero tengo un nombre en la escena y soy conocido en todo el mundo. La clave es estar centrado y no rendirse nunca. No hay que tener prisa. El trabajo duro siempre da sus frutos, así que practica mucho. La forma de mantenerse en la cima es conocer tu cuerpo y tener un estilo de vida saludable. Controla tu mente, mantente fuerte y no te detengas nunca".

1 minutos Descubre Lausana con Poppin'C Conoce los lugares icónicos de Lausana, Suiza, con el bailarín Poppin'C haciendo las labores de guía.

04 Kyoka: asegúrate de experimentar

"Intenta ampliar tus horizontes. Desafía todo y experimenta. Puede que haya cosas que te gusten o que no te gusten. Cuando no te guste algo, intenta pensar por qué no te gusta ese estilo o movimiento concreto. Sal de tu zona de confort, expande tu visión y esto elevará y cambiará tu estilo de baile en diferentes formas. Confía en tus propias elecciones a pesar de la gran cantidad de información que existe. Cree en ti mismo y encuentra lo que es real para ti".

2 minutos Kyoka aprende shorinji Después de haber entrenado con un maestro de kung fu, Kyoka, la bailarina de hip-hop, nos muestra sus habilidades en el arte marcial llamado shorinji.

05 Lil Buck: perfecciona tus habilidades mientras puedas

"Para muchos bailarines, todo va muy rápido. Debido a las redes sociales, hay mucha gente que busca esa gratificación instantánea y ser famosa, rápidamente. Cuando llegué a Memphis, no tuve el lujo de las redes sociales, que podían catapultarme demasiado pronto. Me vi obligado a tomarme mi tiempo. Eso es duro porque no se gana mucho dinero entrenando durante tanto tiempo como yo, pero como niño, recuerda que no lo necesitas. Ahora es tu momento, sin responsabilidades de adulto como tener que pagar las facturas cada mes, para aprender, absorber y esforzarte en el estudio todo lo que puedas. Así, cuando llegue el momento de salir al mundo y conseguirlo, el dinero y la fama llegarán".

Lil Buck aconseja tomarte tu tiempo para aprender mientras puedas © Alex Palmer / Red Bull Content Pool

06 Dassy: mantente hambriento

"Ahora mismo, es muy diferente a cuando empecé. Hay muchas personas en redes sociales intentando convertirse en bailarines famosos. A veces no hay mucha paciencia. Los bailarines tienen que mantenerse activos y seguir aprendiendo. No se trata de decir "quiero ser famoso enseguida", hay que esforzarse siempre. Hay que ir a tope, no al 100% sino al 1000% cada vez, no sólo para conseguir seguidores y quedar bien en un post. Eso no quiere decir que todas las redes sociales sean malas, pero hay que aprender a hacerlas funcionar de la manera más eficaz y honesta para tu oficio.

"Bailo en una crew llamada Femme Fatale. Cuando empezamos, no teníamos intención de ser una crew, pero montamos una coreografía y un vídeo. Ese vídeo tuvo 40 millones de visitas en YouTube. Eso nos abrió muchas puertas y nos puso en el mapa. Sin embargo, quiero que los bailarines sepan que las redes sociales no lo son todo".

5 minutos Femme Fatale Echa un vistazo a la actuación de Femme Fatale, el trío de popping, durante la final mundial del Red Bull BC One Zúrich 2018.

07 Angyil: pasa de los haters

"El mejor consejo que puedo dar es que seas fuerte. Va a haber un grupo de hombres, o muchos hombres y mujeres, que van a venir contra ti. La gente puede decir cosas sobre tu carácter, mentir, e intentar detener tus sueños sólo porque se sienten intimidados por tu talento. Así que definitivamente diría que no dejes que los halagos te distraigan y que los insultos no te afecten. No te rindas por nadie".

3 minutos El estilo de Angyil Conoce a Angyil, la bailarina estadounidense de hip-hop, quien ha querido bailar desde que tiene uso de razón.

08 Majid: nunca descanses por haber ganado una batalla

"Nunca te apoyes en un logro o en un trofeo. Dedícate siempre y pon tu corazón y tu alma en ello. Céntrate en disfrutar del proceso, no del objetivo final. Al final, si has disfrutado del proceso, aprenderás mucho más y te llevarás mucho más de lo que te dará una victoria o un gol en la batalla."

3 minutos Te presentamos a Majid Conoce a Majid, el bailarín alemán de hip-hop, que es uno de los invitados a la final mundial del Red Bull Dance Your Style 2021.

09 Kid Nimbus: encuentra el equilibrio

"Lo más importante para encontrar el equilibrio como bailarín es que tienes que reconocer tu intención. ¿Bailas para ganar o para expresarte? Es posible hacer ambas cosas. Pero muchos de los dos motivos pueden entrar en conflicto. Decidas lo que decidas, siéntate con ello un segundo y asegúrate de que lo has decidido de verdad. Tomarte tu tiempo no sólo significa ir despacio. Significa permitir que tu mente y tu cuerpo se sincronicen para poder moverse como uno solo. Si eres tú mismo y eres vulnerable en tus movimientos, es más que probable que no te importe ganar. Y en mi sincera opinión, no deberías".

Kid Nimbus destaca la importancia de conocer tus objetivos © Chris Hershman / Red Bull Content Pool

10 SHEopatra: manda un mensaje

"Tanto si tienes una plataforma como si no la tienes como bailarín, puedes decir algo. El mensaje que quiero enviar con mi danza, y mi arte, es de absoluta libertad. Quiero que los bailarines se sientan orgullosos y libres de ser mujer. Quiero que los bailarines se sientan orgullosos y libres de ser negros, de la música y de mover sus cuerpos como quieran. Quiero inspirar a las bailarinas para que se sientan orgullosas de su propósito, no lo comprometan y lo liberen. Hacer algo con él, crear con él, expandir el mundo con él".

3 minutos Te presentamos a Sheopatra Sheopatra, la bailarina de hip-hop, es una de las invitadas a la final mundial del Red Bull Dance Your Style 2021.