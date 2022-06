8 consejos para iniciarse en el pádel

Lo sabemos. Golpear la pelota por el campo tantas veces como sea posible puede resultar muy satisfactorio. El sonido de la raqueta, los rebotes rápidos, los rivales (que también son nuevos en la pista) dándolo todo... Pero el pádel no es un juego de fuerza . Has leído bien. de hecho, la fuerza excesiva puede causar problemas y ser contraproducente. Cronometrar un smash es crucial para ganar más puntos. Y sí, hay jugadas que requieren la máxima fuerza, pero sólo algunas. No todas. ¡Empieza por aprender a controlar la pelota antes de centrarte en desarrollar tus golpes de pádel!