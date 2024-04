Wings for Life World Run El mayor evento de running del mundo, la Wings for Life World Run, vuelve en 2024. Observa cómo cientos de miles de personas corren por los que no pueden.

para apoyar la investigación de las lesiones medulares y correr por los que no pueden, ya sea en cualquiera de las pruebas principales o participando desde tu ubicación a través de la aplicación.

Ya va siendo hora de que analicemos más detenidamente cada uno de nuestros consejos para correr junto con el as del triatlón y experto en fitness Sebastian Kienle.

"Como primera evaluación de la situación, puede ser útil completar la distancia deseada una vez al principio", dice el triatleta Sebastian Kienle, que cuenta con décadas de práctica a sus espaldas. "No al ritmo deseado, sino despacio, y si es necesario, también puedes recorrer la distancia andando. Lo principal es haber completado los 21 km por primera vez y sentir qué se siente y, sobre todo, cuál es tu estado de forma".

¿Tengo las zapatillas de running adecuadas para mí? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Muy poca gente se toma el tiempo necesario para encontrar las zapatillas de running perfectas. Y esto es un gran error.

"Lo más importante es que las zapatillas se ajusten perfectamente y no provoquen ampollas ni entumecimiento", subraya Kienle. Sin embargo, demasiados aficionados al running siguen dejando que el color y el estilo influyan en su decisión de compra. Pero a la hora de comprar unas zapatillas de running, sólo deberían importar dos cosas: la comodidad y el rendimiento.

Para Kienle, no hay nada mejor que acudir a una tienda especializada cuando se trata de elegir las zapatillas de running adecuadas: "Lo mejor es hacerse un análisis de la carrera al principio, así sabes a qué tienes que prestar atención y puedes prevenir las lesiones con el calzado perfecto". El siguiente paso es probarse tantos modelos diferentes como sea posible, según el lema: "La prueba del pudín está en comerlo". Debes tener en cuenta las distancias aproximadas que quieres correr y el terreno por el que quieres hacerlo.

Como primera evaluación de tu situación, puede ser útil completar la distancia deseada una vez al principio. No al ritmo deseado, sino despacio, y si es necesario, también puedes recorrer la distancia andando.

"En los últimos años se ha avanzado mucho en el calzado para correr", afirma Kienle. Pero más tecnología y amortiguación no siempre son necesariamente mejores. "Las nuevas zapatillas de correr, bastante blandas, con espuma reactiva en la entresuela, que almacena mucha energía, en combinación con placas de fibra de carbono... eso puede aportar mucho, pero no funciona para todo el mundo". Básicamente, se trata más de saber qué zapatilla usar y cuándo.

Supongamos que te estás preparando para una media maratón. En ese caso, tu entrenamiento debe ser lo más variado posible - esto es especialmente cierto para los runners principiantes y se aplica a los tipos de esfuerzo (carrera, natación, ciclismo, yoga, etc.) y al propio entrenamiento de carrera. "Al sistema cardiovascular no le importa realmente por qué tiene que trabajar, sobre todo al principio", explica Kienle. "¡Lo principal es que tiene que trabajar!".

"Yo no recomendaría un entrenamiento de fuerza dedicado con pesas a los principiantes durante los tres meses de preparación para la carrera", dice Kienle. "Lo recomendaría después de la primera media maratón, antes de empezar el siguiente bloque de entrenamiento de carrera".

