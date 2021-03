En Mountain Bike sobre mojado: Finn Iles hace que parezca todo muy fácil

: “Es uno de mis favoritas, me gusta el sonido de la bicicleta y el estilo de vídeo en bruto ".

“Filmamos en Duncan en la isla de Vancouver durante cinco días. Tres de los cinco días iban a ser horrendos, con lluvia torrencial y frío”, comenta Iles. “Pensamos que visto lo visto podíamos mantener la continuidad grabando durante los peores días. Hubiera preferido un tiempo más agradable, pero es la isla y no puedes esperar nada diferente ".

1. No te metas en charcos, los pies fríos no molan

A Iles le gusta montar en bici aunque llueva, pero no con los pies mojados

Incluso mientras filmaba este MTB Raw, a Iles le resultó difícil chocar intencionalmente con un charco: “Rob Parkin [El fimer que ha producido este MTB Raw] me decía que me metiera en un charco para sacar una toma, pero estoy internamente entrenado a evitar los charcos, es la memoria muscular."

