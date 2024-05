Consejos para ser el número 1 del pádel mundial

El pádel lo juegan sobre todo cuatro personas en un partido de dobles, aunque también se puede jugar individualmente. Jugar por parejas remite a los orígenes sociales del juego. "Como deporte me parece hermoso, muy social y un deporte muy elegante. El tenis siempre ha sido elegante y el pádel ha añadido algunos elementos que el tenis no tiene, y en mi opinión mucho mejores, haciendo que el deporte sea más espectacular y más divertido, ya que es más social", afirma Galán.

de los jugadores aficionados es intentar ganar el punto en cada golpe. Especialmente a nivel amateur, el pádel es un deporte de errores. En otras palabras, el equipo que comete menos fallos o errores no forzados es el que suele ganar. Es esencial ser paciente y no dudar en jugar golpes de transición, construir el punto, hacer que los contrarios se muevan por la pista y tomar la decisión correcta para intentar ganar el punto cuando las condiciones sean las adecuadas.

Cuando empezó a jugar, Galán tuvo un buen comienzo en este deporte, participando pronto en torneos y ganando. Pero la victoria no era un hecho. "Cuando empecé, tenía menos de 10 años. Era alto y me iba bien, pero a partir de entonces dejé de ganar", recuerda.

Como su familia no podía apoyar económicamente su entrenamiento del mismo modo que lo hacían las familias más ricas, Galán sintió que le dejaban atrás. Sorprendentemente, Jorge Martínez, jugador reconvertido en entrenador, le concedió una beca para que pudiera entrenar, y se dedicó de lleno a este deporte. "Fue entonces cuando crecí y mi nivel mejoró", recuerda. "Empecé a ganar y me convertí en uno de los mejores sub-18 a nivel nacional".

Jorge Martínez, que le proporcionó la beca y actualmente es su entrenador, ha sido una figura fundamental. "Apostó por mí, me cambió y me convirtió en el jugador que soy hoy", dice Galán. "Sigo entrenando en la Academia M3, de la que él es propietario. Empecé a entrenar con la academia cuando tenía 18 años, y Jorge siempre está ahí. Él me dio la oportunidad".

Galán afirma que el éxito -y el ánimo- de su hermana "me ha ayudado a tener esta pequeña guerra entre hermano y hermana. Ella me ha dado esa motivación".

Como era de esperar, gran parte de esta motivación procede de su hermana, que tiene tatuado uno de los dichos de su padre: "Si no te arriesgas, no ganas".

El camino de Galán hacia el número uno se define por los contratiempos sufridos en el camino. No ha sido fácil, y la resiliencia para afrontar retos y obstáculos ha sido la mejor herramienta de aprendizaje. "Las derrotas me hicieron más fuerte. Me hicieron darme cuenta de que ganar era lo que realmente quería", afirma.

