Comencemos por lo más básico. Asegúrate de que tu traje de neopreno te queda como un guante y es el adecuado para la temperatura del agua . No, no vale esa "reliquia retro" que guardas con cariño desde hace años en el armario. Para no pasar frío y estar a gusto en el agua, no queda otra que invertir en el equipamiento más moderno. Busca un traje cálido, pero sin perder de vista la elasticidad. ¡Merece la pena!