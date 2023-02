El surf no es un deporte fácil de aprender, aunque no tanto de dominar. Incluso los surfistas profesionales tienen sesiones frustrantes en las que no pillan tantas olas como quisieran. Es fundamental mantener una actitud positiva y estar agradecido por todo el tiempo que uno pasa en el océano, sea o no sobre una ola. En general, hay que pasar bastante tiempo en el agua para aprender a leer las olas y desarrollar la fuerza y técnica de la remada. El tiempo en el agua nunca es tiempo perdido. ¡Así que no te olvides de disfrutar! Como

, “¡surfearás mucho mejor cuando te diviertas!”.