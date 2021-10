12 consejos profesionales para surfear olas grandes

Conor Maguire: Me gusta acurrucarme y hacerme una bola para mantener mis extremidades pegadas al cuerpo (lo que es muy recomendable para evitar una posible lesión). Si veo que llevo un rato debajo del agua, empiezo a contar lentamente, lo que me tranquiliza y me ayuda a mantener la serenidad para darme cuenta de que, en realidad, no he estado sumergido tanto tiempo. Entrenar la mente y los pulmones para que se acostumbren a contener la respiración en situaciones de alta intensidad es un activo muy valioso para la progresión en olas más grandes. Hay muchas formas de hacerlo. Me gusta hacer largos de velocidad en la piscina, seguidos de largos bajo el agua para simular que estoy remando en una ola y desapareciendo. También hay muchas más técnicas que puedes usar. Investiga un poco, apúntate a un curso de apnea y practica hasta que te sientas cómodo. Pero recuerda trabajar siempre con otra persona cuando realices entrenamiento bajo el agua.