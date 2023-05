Como en las pelis de espías. Las clásicas. Sincronicemos los relojes. O mejor, activemos la cuenta atrás. A las 13:00 del sábado 6 de mayo. Faltan exactamente 24 horas para que el mundo entero eche a correr. Avanzar festiva y solidariamente. Amasando zancadas por los que no pueden hacerlo . Con la esperanza de que, en un futuro cercano, sí.

Tenemos un dorsal (cuyo importe íntegro, mucha pasta si hacemos la suma de todos los que son como tú -deportistas solidarios- irá a parar a la investigación para hallar la cura a las lesiones de médula espinal ) y, se supone, los deberes hechos. Eso es lo único que no tiene arreglo a estas alturas; si no cumpliste con lo estipulado en el plan de entrenamiento… que sepas que las piernas van a picarte. Da igual que trates de correr 5, 10 o 20 km. Pero no importa demasiado, porque divertir, te vas a divertir igual. Por lo demás, se pueden evitar situaciones que den al traste con la ilusión de que el Catcher car virtual nos atrape lo más tarde posible. Hagamos un repaso.

Wings for Life World Run es una carrera para todo el mundo (literalmente) © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

Descanso

Wings for Life World Run tiene una cosa buenísima, sobre todo para los que la disfrutamos en horario español, poco después del mediodía; no exige un madrugón como el habitual en los envites contra el crono de cada fin de semana (el que es runner lo sabe). Así que no hace falta ser un monje la jornada previa y retirarte a tus aposentos cuando el sol todavía presida el cielo. Puedes darte algo de vida el sábado noche. También es cierto que no tendría mucho sentido quemar la ciudad cuando al día siguiente vas a darle cañita al body. Algo lógico, dormir ocho horas, como mandan los médicos. Levantarte sin rastro de cansancio , con ganas. Antes de irte a la cama procura dejar todo el material que vas a utilizar en la carrera en perfecto estado de revista… y el móvil cargado (ojo con esto que ha dado lugar a más de una anécdota). Los nervios juegan malas pasadas a última hora, así que mejor disponer nuestras armas con la cabeza fría y no con el corazón dando tumbos cuando intuye que se acerca el momento de empezar a coleccionar kilómetros.

Un buen descanso es fundamental © Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

Desayuno

Lo de las dos horas de digestión antes de meternos en el agua es una movida que nos decían nuestros viejos cuando éramos pequeños. Con toda la buena intención del mundo, por supuesto. Pero aquí no les hagas caso… es mucho más. No hay nada tan desagradable, incómodo e incluso bochornoso que correr con problemas intestinales o estomacales. Un suplicio. Así que, depende de la cantidad de alimentos que estés acostumbrado a ingerir en el desayuno, dale margen al aparato digestivo. Tres o incluso cuatro horas antes , perfecto. Toma lo que estés acostumbrado, sigue esa máxima acuñada por los sabios del lugar: “Los experimentos con gaseosa”. Tampoco hace falta comer de más pensando que nos vamos a quedar sin energía; procura cenar bien, hidratos y proteínas, y no habrá problemas con que el desayuno sea ligero.

Muchos lugares, un solo sentimiento: eso es Wings for Life World Run © Wings for Life World Run

Ropa

Recuerda. La has dejado preparada por la noche. Los hombres y mujeres del tiempo dicen que va a hacer calorcito en toda España. Más cerca de 30 que de 20 grados el Día de la Madre, domingo 7 de mayo, a las 13:00; para nosotros Día D, Hora H. Esto se traduce en: no te abrigues más de la cuenta . Malla corta y camiseta de manga ídem, incluso de tirantes. Calcetín fino. La gorra no está de más y las gafas de sol ni te cuento (no solo para salvaguardarte del poder del Lorenzo sobre tus ojos, también como protección de tus córneas contra el viento. Correr igual a gafas, siempre). Vaselina en los pies (unta bien entre los dedos) y en las partes más propicias a rozaduras (axilas, ingles, pezones… sí, a veces el running se vuelve así de divertido), sobre todo si estamos en forma y vamos a pasar de la hora corriendo. Otra regla: todo, absolutamente todo lo que te pongas, debes haberlo probado durante los entrenos. Las zapatillas lo que más. Ah, ¡y crema solar como si no hubiese mañana!

Ruta conocida

Lo mismo que hemos aplicado a desayuno y equipación: no vayas contra ti mismo, no estrenes recorrido. Escoge uno que controles, que sepas donde sube, baja y llanea. Lo suyo, para poder calcular mejor la estrategia contra el Carcher car virtual, es decantarte por uno lo más plano posible , que permita mantener un ritmo uniforme la gran mayoría del tiempo. Si encima es sombreado, de matrícula. Te van a cazar igual pero el juego es: cuanto más tarde mejor. Y en ese objetivo cada mínimo detalle cuenta. Consejo: mejor un trazado circular en el que, además de las referencias del GPS, tengas referencias conocidas. Un circuito de 2-3 kilómetros sería ideal. Control, lo que se busca es el control. Siempre y cuando persigas el máximo rendimiento. En caso contrario: vete por donde te apetezca. Al hilo de lo del calor: si hay fuentes, perfecto (no solo para beber, también para echarte agua por la cabeza). ¿Qué no hay? El viejo truco, busca un arbusto y esconde ahí un poquito de agua, Red Bull para después de correr y, por si las moscas, incluso un gel o un puñadito de gominolas (de las energéticas, no de las de tu tienda de chuches). Otro viejo truco: dile a ese colega especial que saque la bici y te acompañe.

Wings for Life World Run: ¡Diversión y solidaridad aseguradas! © [unknown]

Calentamiento

Acude al lugar escogido con tiempo. No es un entrenamiento, es una carrera. Virtual, sí, pero es igual: se trata de dar lo mejor de ti. Traducido: hay que calentar. No mucho, pero un poco. Trota 10 minutos suave . Haz algo de movilidad articular. Que notes el predisponiéndose al esfuerzo, que salgas enchufado (sin pasarte de emoción, a ritmo sostenido). Culmina el calentamiento con dos aceleraciones de 80 metros , lo que en el argot se llama rectas o progresivos: ¡No es un sprint! Hazlas al 75%, es solo para terminar de activarte por completo. Ve poco a poco subiendo el ritmo cada 20 metros más o menos. Lo ideal es calentar con equipación diferente a la de competir, es decir, comenzar con ropa seca. Importante: sécate los pies con una toalla y cámbiate de calcetines, que no estén sudados. En caso de que haga mucho calor lo vas a agradecer. Que logísticamente no se puede… pues no se puede, no tiene por qué pasar nada, simplemente tratamos de ser pejigueros con las minucias para que puedas logra algo grande.

Carrera

Termina de calentar. Tómate 3-4 minutos. Respira, relaja. Abre la aplicación… y, como diría Johan Cruyff (un señor que jugaba al fútbol como los ángeles y luego fue un entrenador igual de bueno): ¡Sal y disfruta! Porque gracias a gente como tú Wings for Life World Run es la carrera más grande del mundo.