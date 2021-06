No te pierdas los mejores momentos de la última Final Mundial del Red Bull Dance Your Style celebrada en París:

Al ser el público quien elige al ganador en el Red Bull Dance Your Style, lo más importante es la expresión, el espectáculo y el carisma. A diferencia de lo que ocurre en las batallas de street dance normales, la técnica se convierte en un aspecto secundario. Aquí se trata de entretener y hacer que la gente pase un buen rato. Es como una fiesta en la que cada bailarín, no importa su estilo (hip-hop, breaking, house, locking o popping) hace vibrar la pista de baile. Si te ganas al público, te llevas la ronda.

