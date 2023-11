Sin embargo, Pedro Acosta no solo aporta cifras difíciles de alcanzar, también es conocido por su carácter cercano , espontaneidad y, sobre todo, por ser un chaval que se ha hecho viral por su esfuerzo y trabajo. Él mismo no cree que el talento le haya llevado hasta aquí, sino que todo ha sido a base de mucho sacrificio y rodearse de la gente adecuada en el momento adecuado. Sea como fuere, estamos seguros que su capacidad le convertirá en una súper estrella cuando ascienda a la categoría de los elegidos, pero antes descubramos cuáles son las cualidades que le han convertido en un piloto de referencia.

