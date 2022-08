5 cosas que debes saber sobre Manuel Lettenbichler

Lettenbichler se rompió el menisco hace cinco años, pero se curó parcialmente y decidió no operarse. "El ligamiento interno se desgarró parcialmente, por lo que el menisco siguió funcionando con relativa normalidad hasta que dijo basta", explica. "El ligamiento se curó solo, pero el menisco no. Así que, a veces, éste se bloqueaba y tenía estirar la pierna para desbloquearla nuevamente".

"Estábamos montando en bicicleta en Italia -20 chicos, mis amigos y yo- y decidimos saltar al mar y, cuando empezamos a correr para dar el salto, me tropecé y dije: "¡Oh, mierda!". Intentamos doblar y apretar el menisco, pero no cedía, así que me operaron el 4 de enero. Fue una noche muy larga".

"Descanso a menudo, porque si no, perdería mi pasión por el motociclismo y entonces se volvería peligroso para mí. Me voy a montar en bicicleta o a hacer senderismo, cualquier cosa para recuperar mi motivación por este deporte".

