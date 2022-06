Courage Adams, bronce en la Simple Session 2022

La experiencia en la Simple Session ha sido bastante buena. Me fastidió un poco no terminar mi ronda, que consistía en acabar de Nosegrind en la parte de arriba del cajón grande, pero requería mucha energía y, entre que había tenido problemas con la alimentación ese día y que el truco era al final de la ronda... no me dio. ¡Pero se intentó y pude hacer podium!