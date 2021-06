Domingo 20 de junio a las 16:30: Deuter Innsbruck Downhill presented by Raiffeisen Club –

En el caso de los eventos Crankworx, hay atletas que compiten en múltiples eventos. Vaea Verbeeck es el nombre destacado entre las mujeres que compiten para ser la reina del evento de Innsbruck, ya que compite en los cuatro eventos abiertos a las mujeres (no en slopestyle). Casey Brown, Kialani Hines y Jordy Scott también son dignas de mención como mujeres que compiten en múltiples eventos.

La primera gran carrera de descenso de 2020 vio a los atletas austríacos locales en lo más alto del podio. El peso de las expectativas sobre Vali Höll para su primera temporada Elite no pareció obstaculizar su desempeño, con una convincente victoria sobre Tracey Hannah. Uniéndose a ella en la posición de la medalla de oro estaba David Trummer, quien tomó el asiento caliente desde el principio y se aferró a él.

