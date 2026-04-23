Crimson Desert: ¿Realmente cumple con las expectativas?

El RPG de acción de mundo abierto Crimson Desert, de Pearl Abyss, ha generado una enorme expectación en los últimos meses, llegando a lo más alto de las listas de ventas en Steam incluso antes de su lanzamiento ( vía SteamDB ). No es de extrañar: el estudio surcoreano ha dado forma a uno de los mundos abiertos más ambiciosos y colosales de todos los tiempos.

Seis años de desarrollo, más de tres millones de jugadores en la Steam Wishlist y un presupuesto que haría palidecer a muchos AAA. Pero ¿está Crimson Desert realmente a la altura de las expectativas? Lo ponemos a prueba.

01 Crimson Desert: un mundo abierto sin rival

Un RPG de acción de este calibre depende, ante todo, de la calidad de su mundo, y ahí es donde el equipo de desarrollo brilla con luz propia. Incluso antes de su lanzamiento el 19 de marzo, el juego fue comparado constantemente con pesos pesados del género como Red Dead Redemption 2, Elden Ring o Skyrim, títulos que redefinieron el mundo abierto con sus mecánicas y diseño.

Crimson Desert se centra en un impresionante mundo abierto © Pearl Abyss

La buena noticia es que el mundo es la auténtica estrella de Crimson Desert y está claramente a la altura de esas comparaciones. Pywel —así se llama el continente— respira. Está vivo y se siente orgánico y coherente.

Cinco regiones radicalmente distintas se extienden a lo largo del mapa: desde los acantilados boscosos de Hernand hasta áridas zonas desérticas, paisajes en ruinas y el misterioso reino del Abismo. Lo que hace especial al mundo abierto de Crimson Desert es que no hay pantallas de carga ni barreras artificiales que limiten el movimiento.

Crimson Desert © Pearl Abyss

¿Qué tamaño tiene el mundo de Crimson Desert?

El mundo del juego es aproximadamente el doble de grande que el de Red Dead Redemption 2, aunque todavía no hay cifras oficiales.

El protagonista, Kliff, escala paredes de roca con una facilidad que haría envidiar incluso a especialistas como Sasha DiGiulian o Shauna Coxsey . Te deslizas con elegancia desde tejados, saltas a la silla de tu fiel caballo (o incluso de un dragón) y atraviesas el mundo con un jetpack —sí, tal cual—.

Esta libertad de movimiento aporta una densidad y una credibilidad al mundo que incluso pone en aprietos a producciones de Rockstar Games. A nivel de diseño, Crimson Desert alcanza el listón de Red Dead Redemption 2.

¿Cuánto dura el juego?

Los desarrolladores estiman que la historia principal ronda entre 50 y 80 horas. Si quieres explorarlo todo y completar actividades secundarias, puedes duplicar fácilmente ese tiempo.

Los llamados “Life Systems” añaden una capa extra de inmersión. Son sistemas profundos de minería, pesca, caza, cocina o fabricación que te absorben dentro del mundo del juego. Estas mecánicas, heredadas del ADN MMO, hacen que Pywel no se sienta como un simple escenario, sino como un continente vivo. El ciclo día-noche influye en el comportamiento de las criaturas, los eventos dinámicos cambian según tus decisiones y el clima construye paisajes espectaculares.

02 Batallas masivas y dificultad exigente

Las poderosas batallas están impresionantemente escenificadas © Pearl Abyss

Crimson Desert no se queda corto cuando se trata de acción. El combate es una parte central de la experiencia y, por suerte, el sistema resulta variado y táctico. Combina ataques cuerpo a cuerpo rápidos con magia, cambios de armas y maniobras ligadas al entorno, dando lugar a un conjunto complejo que requiere práctica, pero que resulta tremendamente satisfactorio cuando lo dominas.

Los combates contra jefes destacan especialmente. Hay claras sensaciones a lo Dark Souls: cada jefe tiene sus propias mecánicas, ritmo y varias fases. La estrategia marca la diferencia entre ganar o perder, y machacar botones no te llevará a ninguna parte. Es desafiante, pero vencer tras varios intentos genera una sensación de euforia difícil de igualar.

¿Hay varios niveles de dificultad?

No. Crimson Desert cuenta con una única dificultad, bastante exigente, aunque nunca injusta.

Crimson Desert está ambientado en el mundo fantástico de Pywel © Pearl Abyss

Como buen RPG, Kliff puede personalizarse a fondo mediante un amplio sistema de habilidades y equipo. Las distintas armas y combinaciones de magia permiten estilos de juego muy diferentes, hasta el punto de que la experiencia puede cambiar por completo. El sistema de combate es tan profundo que esas diferencias se perciben con más matices que en muchos otros títulos del género.

03 Un referente técnico en PC y consolas

Crimson Desert marca un antes y un después a nivel técnico —especialmente en lo gráfico—. El motor BlackSpace, desarrollado específicamente para el juego, alcanza un nivel que pocos mundos abiertos pueden igualar. En PC, puede moverse con una fluidez espectacular en 4K y 60 FPS con ray tracing activo y todos los detalles al máximo —si cuentas con el hardware adecuado—, y sin necesidad de upscaling, algo especialmente llamativo.

Crimson Desert evoca impresionantes paisajes en la pantalla © Pearl Abyss

Pero no es solo la tecnología, sino cómo se aplica. El ray tracing es completamente dinámico: la luz del sol se refleja de forma natural en las superficies, por ejemplo.

O el simple hecho de que incluso el humo proyecta sombras dinámicas, un detalle sutil pero que impacta en la experiencia. Si a esto le sumas una gran densidad de NPC —cada uno con comportamientos propios—, entornos destructibles y animaciones realistas, el resultado es un mundo que se siente vivo y orgánico.

Crimson Desert ofrece un enorme mundo de juego abierto © Pearl Abyss

En PS5 hay tres modos gráficos: Rendimiento (60 FPS a 1080p), Equilibrado (40 FPS con FSR 3 upscaling a 4K) y Calidad (30 FPS en 4K). Los usuarios de PS5 Pro contarán con mejoras adicionales. En cualquier modo, el mundo de Pywel es simplemente impresionante. Bosques, desiertos, ciudades y ruinas están diseñados con un nivel de detalle que convierte la exploración en una experiencia inolvidable.

La banda sonora de Crimson Desert merece mención aparte. El compositor Ryu Hwi-man firma una paleta musical que va desde piezas orquestales épicas en los combates contra jefes hasta melodías calmadas y atmosféricas durante la exploración. Evoca inevitablemente la música de El Señor de los Anillos, compuesta por Howard Shore, y aporta un plus clave a la atmósfera y la inmersión.

04 Crimson Desert no es perfecto

A pesar de sus muchas virtudes, Crimson Desert dista de ser un juego perfecto. Su introducción puede abrumar a los nuevos jugadores con demasiados sistemas, una interfaz recargada y una gestión del inventario más propia de MMO clásicos y pesados que de un RPG de acción moderno.

La interacción con el mundo tampoco es tan fluida como en otros títulos actuales, y durante las primeras horas es habitual equivocarse de botón o tener que revisar menús para entender mecánicas. Los controles resultan algo toscos, y carecen de funciones prácticas; además, el equilibrio de algunas batallas contra jefes necesita ajustes.

Un aventurero inspecciona un misterioso triángulo en Pywel © Pearl Abyss

La historia, además, no está a la altura del potencial del mundo. Kliff carece de peso durante buena parte del juego y la trama principal recurre a esquemas demasiado conocidos (el elegido que debe salvar el mundo).

Los momentos más brillantes están fuera de la narrativa principal. También hay algunos bugs, errores gráficos y problemas que previsiblemente se corregirán con parches. Crimson Desert, por tanto, no es un juego para todo el mundo, como reflejan las primeras opiniones de los usuarios: algunos lo adoran, otros no conectan con él.

05 Crimson Desert hace muchas cosas bien

El mundo está lleno de secretos y misterios © Pearl Abyss

Crimson Desert no es un título que vaya a convencer a todos. Su arranque lento puede echar atrás a más de uno, los fallos iniciales resultan molestos y la historia principal se queda corta.

Pero si eres capaz de pasar por alto esos puntos, te encontrarás con una aventura de mundo abierto que aporta más ideas frescas que la mayoría de sus rivales recientes. Pearl Abyss ha sabido trasladar décadas de experiencia en MMO a una propuesta para un jugador que funciona, dando forma a un mundo con una libertad y una densidad difíciles de igualar.

Quienes se atrevan a explorar Pywel a su ritmo encontrarán una experiencia que deja huella.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es un exjugador profesional de esports como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty y FIFA para PC y consolas. En los últimos años, también ha adquirido una amplia experiencia en el campo de la tecnología y los periféricos para videojuegos. Ha estado cubriendo todo el mundo de los videojuegos desde la década de 1990.