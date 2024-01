Cristina Gutiérrez nos desvela las claves detrás de su victoria en el Dakar

Cristina Gutiérrez ya está dándole forma al próximo Rally Dakar 2025 . Una carrera que afrontará en la categoría máxima, Ultimate, y en un equipo totalmente nuevo, Dacia. Pero cada vez que mira atrás ver que, con esfuerzo, empeño, ganas y lucha, todo es posible . El pasado viernes, la piloto burgalesa hizo historia por partida doble, ya que es primera mujer en la historia de nuestro país en ganar un Dakar y segunda mujer que lo gana en los 46 años de historia del Rally Dakar después de la alemana Jutta Kleinschmidt hace 23 años.

Una vez en casa y con la agenda a tope, nos contó las principales claves para alcanzar el éxito en esta carrera , desde la confianza con el equipo y el coche, pasando por la incertidumbre de la última etapa, hasta la influencia y positividad de la gente que te rodea.

01 Tuve la confianza del equipo desde el principio

"Ha sido abrumador porque sucedió todo en la última etapa, pero llegábamos a la al Dakar confiados y sabiendo que pensar en la victoria no era descabellado. Aunque a lo largo de todo el año hemos sido competitivos a pesar del cambio de coche y estructura , siempre te queda la duda de cómo nos adaptaremos a un rally de esta envergadura. No obstante, todo fue increíble desde el primer día y tuvimos mucho ‘feeling’ con la gente del equipo. Además, fue recíproco pues todo el staff confió plenamente en mí y eso quizás me dio la seguridad suficiente para ir hacia delante sin preocuparme de otra cosa que correr. Para que te hagas una idea, apenas yo decía: 'escucho un ruido...', ya cambiaban la pieza. Ese apoyo total te da una confianza enorme".

"Sí, al final todo sucedió en la última etapa del Dakar y de forma inesperada . Sin embargo, llevamos unos 8.000 kilómetros a las espaldas y solo estábamos separados por 25 minutos, que no es nada en el Dakar. Con este corto margen de tiempo, salimos a darlo todo en el último día y al final el destino nos favoreció".

La organización siempre ha querido colarnos que la última es una etapa ‘tranquila’, pero siempre pasan cosas. Cristina Gutiérrez

02 La última etapa nunca es un trámite

"Siempre se habla de la última etapa como un mérito trámite hacía el final de la carrera y yo no lo veo así. La organización siempre ha querido colarnos que es una etapa ‘tranquila’, pero siempre pasan cosas . En los dos últimos años, hubo sorpresas de última hora con trampas escondidas y una navegación exigente pese a que normalmente siempre se disputa en una especial bastante corta. Es como si quisieran relajarte y luego te das cuenta de que no vas precisamente sobre una alfombra roja".

"Quizás también por la experiencia que he ido atesorando a lo largo de mis ocho en el Dakar sé que, si bajas a la guardia y te relajas pensando que el trabajo ya está hecho, la carrera te sacude , ¡y fuerte! Así que creí que era un buen momento para apretar y no relajarse. Me encantó lo que dijo Carlos (Sainz): ‘En el Dakar hasta el último momento no puedes relajarte’ y creo que es lo que hicimos; apretar los dientes y confiar en el destino.

En último día de carrera salimos por orden de clasificación, por lo que no nos dimos cuenta del problema que estaba sufriendo Mitch Guthrie . Yo fui a la mía y una vez en la meta hubo cierto momento de incertidumbre sobre si finalmente habíamos recortado todo el tiempo a Mitch . Incluso hubo un momento durante la espera que dije de celebrar simplemente nuestra llegada meta hasta... ¡Si eramos segundos también había que celebrarlo! Pero al final nos confirmaron que Mitch había vuelto a detenerse por otra avería mecánica. ¡Éramos campeones! Y lo celebramos como si no hubiera un mañana".

Sé que si bajas a la guardia y te relajas pensando que el trabajo ya está hecho la carrera te sacude Cristina Gutiérrez

03 Antes del Dakar me convencí de que quería despedirme ganando

"La experiencia te dice a qué puedes aspirar. Incluso en el fatídico río de la tercera etapa del Dakar 2023, donde finalmente acabamos cuartos, sabía que podía estar luchando por los puestos de cabeza si seguía compitiendo por ganar etapas. Por suerte, en esta edición nunca he vivido contratiempos para tirar la toalla. Es lo bueno que tiene este rally, recompensa el esfuerzo y tu capacidad de superación y logra que olvides rápidamente cosas negativas que han ido quedando atrás . Meses antes de ir al Dakar yo ya estaba mentalizada de despedirme de la categoría Challenger en lo más alto y trabajar día tras día con este espíritu de superación hace que salgas, como mínimo, a darlo todo".

Cada minuto es oro y perder pequeñas fracciones de tiempo todos los días puede hacer que no consigas tus objetivos en el Dakar Cristina Gutiérrez

04 Tuvimos incidencias, pero intentamos perder lo mínimo posible

"Por supuesto que hubo momentos de tensión. Cada minuto es oro y perder pequeñas fracciones de tiempo todos los días puede hacer que no consigas tus objetivos en el Dakar. Bajo esa premisa luchamos cada segundo como si nos fuera la vida en ello. Lo importante ha sido que desde el primer minuto estuvimos convencidos de lo que podíamos hacer".

"Pero en el Dakar es muy, muy difícil tener una carrera limpia. Siempre hay incidencias, porque sea cual sea la etapa pasamos por terrenos tremendamente abruptos y la maquinaria sufre muchísimo. Hemos tenido incidencias, como la rotura de dos palieres que nos dejaron sin tracción delantera en una ocasión y trasera en la otra , y acabar así una etapa es muy duro. Por suerte, no fueron lo suficientemente graves como para dejarnos una hora tirados. La clave ante estas situaciones es mantener la calma e intentar solventar la avería con rapidez .

Afortunadamente, el coche ha ido de maravilla y el equipo ha estado fantástico . Pienso que ha sido la primera vez que digo: 'esto hace un ruido' y por prevención han cambiado la pieza por otra nueva. Estaban al 100% conmigo y comprometidos y eso nos ha dado ese plus de confianza y libertad para empujar cada día".

05 No he tenido bajones a nivel físico ni mental

Preparé muy bien cuerpo y alma y eso lo he notado muchísimo este año Cristina Gutiérrez

"Físicamente he estado muy bien , pero creo que después de nueve etapas, cuando empiezas a vislumbrar el final de la carrera, la parte mental cambia y aumenta gradualmente la tensión. Sin embargo, si nos centramos en lo físico no he tenido ningún problema. Incluso en la novedosa Etapa Crono de 48 horas no hubo bajones de ritmo , que es cuando notas que la fatiga empieza apoderarse de ti, todo lo contrario. Preparé muy bien cuerpo y alma y eso lo he notado muchísimo este año" .

06 En el coche no íbamos solos

"Quiero agradecer a toda la gente que ha estado apoyándome todos estos años. No ha sido un recorrido fácil. Hemos luchado duro para estar todos los años en el Dakar, y no solo deportivamente hablando, a nivel financiero también es una carrera muy complicada . Sí, sin ellos no hubiera podido avanzar.

"Una vez en la meta me acordé de muchas personas, mi familia en primer lugar que siempre me apoya y los amigos que saben perfectamente por lo que hemos pasado. Valoro mucho toda su ayuda a lo largo de todos estos años, tanto en las buenas como sobre todo en las malas, que es cuando más los he necesitado. También me acordé mucho de Carles Falcón y de los niños del Hospital de Burgos . Probablemente ha sido uno de los momentos más bonitos del año porque fue cuando hice el proyecto del casco con todos ellos. Los niños, las enfermeras, los médicos y los familiares me transmitieron tantas cosas positivas que afloraron cuando llegamos a meta . Los he sentido muy cerca en este Dakar".