Las dos últimas etapas han sido buenas, me he sentido más cómoda con el coche

Estas primeras ocho jornadas no han sido propicias para Cristina, pero es la española mejor clasificada en la general de T3 , y tras la última etapa, donde se colocó sexta a tan solo 5 minutos del ganador de la especial, todo parece indicar que los problemas de potencia con su Can-Am han quedado atrás. “ Las dos últimas etapas han sido buenas, me he sentido más cómoda con el coche porque también los ingenieros hicieron un gran trabajo en él. Creo que estos dos últimos días han sido bastante positivos y eso hace que entremos en la segunda semana con motivación”.

Estas primeras ocho jornadas no han sido propicias para Cristina, pero es la española mejor clasificada en la general de T3 , y tras la última etapa, donde se colocó sexta a tan solo 5 minutos del ganador de la especial, todo parece indicar que los problemas de potencia con su Can-Am han quedado atrás. “ Las dos últimas etapas han sido buenas, me he sentido más cómoda con el coche porque también los ingenieros hicieron un gran trabajo en él. Creo que estos dos últimos días han sido bastante positivos y eso hace que entremos en la segunda semana con motivación”.

e impidió que compitieran por los primeros puestos de la categoría T3. “Es un coche nuevo para mí, no tiene nada que ver con los coches que había llevado antes y sí que es verdad que estos primeros días pues he notado un poco de falta de potencia en el mismo”.

A partir de ese momento, el coche empezó a vivir una serie problemas que lastraron a la tripulación de Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno e impidió que compitieran por los primeros puestos de la categoría T3. “Es un coche nuevo para mí, no tiene nada que ver con los coches que había llevado antes y sí que es verdad que estos primeros días pues he notado un poco de falta de potencia en el mismo”.

A partir de ese momento, el coche empezó a vivir una serie problemas que lastraron a la tripulación de Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno e impidió que compitieran por los primeros puestos de la categoría T3. “Es un coche nuevo para mí, no tiene nada que ver con los coches que había llevado antes y sí que es verdad que estos primeros días pues he notado un poco de falta de potencia en el mismo”.

Cristina , como la gran mayoría de pilotos profesionales, es muy disciplinada e intenta tener el día muy bien estructurado, pese a las complejidades de una carrera como el Dakar. Tener un orden fuera del habitáculo también puntúa para llegar al siguiente vivac de una pieza. La española destaca la alimentación, la comunicación con el equipo y la calidad de vida en los vivacs para llegar de una pieza. “ Mi día empieza a las siete de la mañana y desayuno alimentos que me aporten nutrientes para aguantar el día : tortilla francesa, aguacate, siempre que sea posible, y un buen café no puede faltar. Por suerte, el equipo tiene su propia cocina y nos ofrecen una dieta muy completa. Ninguna queja al respecto. ¡Todo lo contrario!”.

Cristina , como la gran mayoría de pilotos profesionales, es muy disciplinada e intenta tener el día muy bien estructurado, pese a las complejidades de una carrera como el Dakar. Tener un orden fuera del habitáculo también puntúa para llegar al siguiente vivac de una pieza. La española destaca la alimentación, la comunicación con el equipo y la calidad de vida en los vivacs para llegar de una pieza. “ Mi día empieza a las siete de la mañana y desayuno alimentos que me aporten nutrientes para aguantar el día : tortilla francesa, aguacate, siempre que sea posible, y un buen café no puede faltar. Por suerte, el equipo tiene su propia cocina y nos ofrecen una dieta muy completa. Ninguna queja al respecto. ¡Todo lo contrario!”.