La última vez que vimos a Cristina Gutiérrez en vivo y en directo fue en el Red Bull Showrun Comunidad de Madrid . Allí vimos a una piloto que disfrutaba acercando al gran público su pasión encima de su Can-Am. Un evento que le sirvió de motivación para su último gran reto, el Desafío Ruta 40. La penúltima prueba del Campeonato del Mundo de Rally-Raid situó a la española en la segunda plaza, demostrándonos una vez más que llegar a lo más alto del Dakar no es nada descabellado.

A falta de dos pruebas de la Extreme E en Cerdeña y Chile y otra del Mundial de Rally-Raid en Marruecos, importantísima para preparar el Dakar, Cristina pudo charlar un rato para evaluar la temporada, el reto que tiene por delante si quiere ser la mejor y lo que le depara el futuro tras su fichaje con Dacia con su compañero y amigo, Sebastien Loeb.

Hola Cristina, ¿pudiste disfrutar de unos días de vacaciones antes del Desafío Ruta 40?

"Sí, por suerte este verano he tenido un par de semanitas libres y he podido desconectar. Aunque siempre aprovecho este tiempo para hacer un poco de deporte y coger fuerzas para afrontar lo que queda de temporada. Me encanta ir a Lanzarote porque tengo muchos amigos allí y un grupo de entrenamiento que siempre me empuja a no quedarme parada. Practicamos bici, natación y todo lo que se pueda hacer en la isla”.

Tras cinco años sin el Desafío Ruta 40, ¿cómo te preparaste este rally de 2.800 kilómetros?

Disfruta, Cristina. Esto es lo tuyo © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Una prueba del Campeonato del Mundo tiene que cumplir un número mínimo de kilómetros, por lo que no hicimos una preparación específica para esta prueba en este sentido. Los entrenamientos y el equipo técnico es muy similar en todas las citas del certamen. Principalmente hay que estar bien física y mentalmente y tener el vehículo a punto. Aunque es verdad que hay rallies más duros que otros, como las etapas que vivimos en Argentina y próximamente en Marruecos.

Sabemos que trabajas mucho la preparación mental. ¿Haces un trabajo continuo o puntual antes de una prueba?

"No es algo rutinario. He encontrado la paz mental en un buen grupo de trabajo y al final he averiguado que, al estar bien con uno mismo, encuentras la felicidad. Últimamente me siento muy identificada con lo que está diciendo Marc Márquez , ya que es muy importante rodearte de buenas personas y que te motiven. También es verdad que, en momentos puntuales, acudo al especialista, pero personalmente trabajo con los míos y con lo que me rodea".

Hubo de todo en las cinco etapas del rally Desafío Ruta 40: arena, duras, piedras… ¿Cuál de los distintos terrenos es donde mejor te desenvuelves?

"Cuando iba en T1 hace unos cuatros años me daba un poco de ansiedad hacer frente a las dunas, porque son muy técnicas y te exigen mucha experiencia. Ahora, sin embargo, este tipo de terreno es donde me siento más cómoda. La evolución me ha sorprendido incluso a mí misma, ya que antiguamente me estresaba tan solo verlas e incluso intentaba evitarlas siempre que podía. Sí, siento que es donde más evolucionado como piloto".

Sumaste un buen puñado de puntos en Argentina, ¿satisfecha del segundo puesto final en la categoría T3 o crees que todavía había margen para mejorar el resultado?

"Siempre puedes tirar y mejorar más, pero un segundo puesto está muy bien, porque la gente que está llegando a la clase está muy preparada y con vehículos que están evolucionando muchísimo. Tuvimos unos pequeños problemas de potencia porque corríamos a mucha altitud y lo notamos muchísimo y, hasta que no dimos con la tecla, pasaron dos etapas de cinco. Sí, lo hicimos muy bien... Lo más importante es que fuimos muy regulares y al final en este tipo de pruebas es lo que premia".

Actualmente vas cuarta en la provisional del Campeonato del Mundo FIM Rally-Raid en la clase T3 a 64 puntos del líder, Mitch Guthrie. ¿Cómo afrontarás la última prueba en el Rally de Marruecos?

"Está muy complicado ganar el título este año, sobre todo porque son cinco carreras y si en una de ellas no puntúas, lo tienes muy complicado. A mí me pasó en Abu Dabi y al final ese resultado pesa mucho en la clasificación general. Así que nuestro propósito es seguir progresando y subir al podio. Pero ya sabes, en un rally-raid puede ocurrir cualquier cosa…".

Momento de pocos amigos © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Si te va bien Marruecos llegas al Dakar muy motivado, pero aun así puedes llevarte una sorpresa desagradable Cristina Gutiérrez

Si te va bien Marruecos, llegas al Dakar muy motivado, pero aun así puedes llevarte una sorpresa desagradable incluso en las primeras etapas. Nosotros hicimos un buen papel en Marruecos y luego lo pasamos mal al inicio del Dakar. En una carrera tan larga hay que ir paso a paso, día a día.

¿En qué centraréis vuestro trabajo en el Can-Am para la próxima aventura en el Rally Dakar?

"Este año los técnicos trabajarán principalmente en la electrónica, ya que a nuestro Can-Am le falta algo de potencia, comparado con otros coches de la categoría T3. En contra, nuestro vehículo suele ser más regular y fiable. Vamos a ver si podemos ajustarlo para ganar esos caballos de más sin comprometer la fiabilidad".

¿Qué lectura haces del recorrido del Dakar 2024? ¿Dónde crees que serán las etapas clave del rally?

Recorrido del Rally Dakar 2024. © Dakar

"Oficialmente no sabemos cuál será en detalle el recorrido del próximo año. Esperemos que lo desvelen en noviembre. No obstante, sí nos ha llegado información sobre que se disputarán etapas de 48 horas non-stop. No contaremos con ningún tipo de asistencia y sinceramente no sé cómo lo van a hacer logísticamente, pero espero que sea bueno para el espectáculo aunque seguro que eso nos va a fastidiar un poco más. Pero no nos engañemos, ¡el tema me motiva!".

Tiene motivos para sonreir © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Siento que puedo ganar el Dakar. Primero porque es posible y segundo porque me veo capaz y me motiva muchísimo. Cristina Gutiérrez

En 2024 será la quinta edición en el Dakar en Arabia Saudí. Si pudieras escoger, ¿a qué continente o país te llevarías el rally en 2025?

"Por lo que dicen los más expertos dakarianos de antaño es el continente africano donde se vive la aventura del auténtico Dakar. Pero como es bastante difícil que la carrera vuelva allí, me encantaría que regresará a Sudamérica. He tenido la suerte de correr allí y es espectacular, sobre todo a nivel de paisaje. En la Ruta 40 lo hemos revivido y es un rally durísimo, pero la energía que transmite la afición es algo que no olvidas".

¿Qué objetivo te has marcado para el Dakar 2024?

"Siendo competitivos como hasta ahora, siempre intentado luchar por el podio, está claro que la meta es ganar la categoría. Primero porque es posible y segundo porque me veo capaz y me motiva muchísimo. Y sería genial despedirme de la categoría T3 llegando a lo más alto. Es evidente que no depende solo de mí, sino también de varios factores como la suerte. ¡Me dejaré el alma para conseguirlo!

Sébastien Loeb y tú correréis oficialmente para Dacia a partir de 2024 para prepararos para el Dakar 2025. La noticia corrió como la pólvora...

"Sí, estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto, ya que me dan una oportunidad increíble. Formar parte de un equipo oficial junto con Loeb es algo difícil de digerir y haré todo lo que esté en mi mano para obtener los mejores resultados. Ambos trabajaremos duro para que el coche sea competitivo desde el minuto uno".

"Para el Dakar 2024 seguiré corriendo para Can-Am con Pablo Moreno de copiloto. Pero cuando finalice en el rally no sé cuáles serán los planes para la siguiente temporada, aunque si sé que Dacia tiene intención de empezar en el Rally de Marruecos, así que ya veremos cómo se desarrolla todo para prepararnos para la gran cita".