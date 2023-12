Cristina Gutiérrez está abriendo camino en el mundo del rally raid

El Rally Dakar reúne a algunos de los grandes del automovilismo de distintas disciplinas -incluido el Campeonato del Mundo de Rally, el Enduro y las carreras en desierto- para que enfrenten sus habilidades en la carrera más difícil del mundo.

Pero a medida que el Rally Dakar ha ido creciendo, inspirando no sólo otras carreras épicas todoterreno, sino también expandiendo la competencia para incluir buggies de carrera ligeros, ha fomentado una nueva generación de pilotos especializados, como Cristina Gutiérrez .

Ahora parte del Red Bull Off-Road Junior Team, Gutiérrez, adquirió experiencia compitiendo en el Campeonato de Rally Todo Terreno de España, dominando la categoría femenina con seis títulos consecutivos y el segundo lugar en la clasificación general en 2015.

01 Debut en el Dakar

Ese éxito le dio a Gutiérrez la confianza y el respaldo necesarios para poder competir internacionalmente en el Rally Sealine de Qatar y luego en el Dakar en 2017. Ese Dakar fue uno de los más difíciles de la historia del evento. El director deportivo del Rally, Marc Coma, se aseguró de que el recorrido fuera especialmente desafiante, y eso fue antes de que las peores inundaciones en 40 años golpearan a Bolivia y Argentina, afectando el recorrido.

Gutiérrez en acción en el Rally Dakar 2023 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Navegando con su Mitsubishi Pajero por un traicionero paisaje de barro, rocas, aguas profundas e incluso deslizamientos de tierra, Gutiérrez se convirtió en la primera mujer española en completar el rally en cuatro ruedas. Demostró que no sólo tenía la velocidad, sino también el juicio para llegar a la meta en un recorrido que derrotó a múltiples campeones como Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz. Repitió la hazaña en los dos Dakares siguientes, mejorando hasta el puesto 26 de la general en 2019.

Gutiérrez llamó la atención de Lewis Hamilton y fichó por su nuevo equipo Extreme E, donde compartió tareas de conducción con Sébastien Loeb . Fue Loeb quien la ayudó a conseguir un lugar en el nuevo Red Bull Off-Road Junior Team para competir en la nueva categoría de Ligeros, en la que se utilizan pequeños buggies de dos personas o SxS (side-by-side).

En su primera participación en la categoría ligera, se convirtió en la primera mujer en ganar una etapa del Dakar desde la brillante Jutta Kleinschmidt en 2005.

Loeb, Kleinschmidt, Hamilton... algunos jugadores clave están en su lugar, pero el camino de Gutiérrez hasta este punto ha sido arduo. Retrocedamos un poco al lugar donde todo comenzó...

02 Creciendo rápido

Gutiérrez creció en una familia de médicos en Burgos, España. Su padre es dentista y aficionado al automovilismo. Como una de cuatro hermanos, siguió los pasos de su padre para convertirse en dentista, al tiempo que abría su propio camino como piloto de carreras. Comenzó a correr en karts en competiciones amistosas con su hermano en el kartódromo local.

Un día, decidieron participar en una carrera. "Solo pusieron unos palets de heno alrededor de un circuito", recuerda Gutiérrez. "Se lo conté a mi padre, y le gustó la idea y nos inscribió. Yo tenía nueve o diez años, pero el día antes de la carrera no me atreví, la verdad es que yo era la única niña y en ese momento sentí vergüenza, y no me atreví a empezar. Mi hermano participó en la competición".

Es una historia que resulta familiar para muchas niñas interesadas en el automovilismo.

Gutiérrez lleva compitiendo desde que era adolescente © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03 Encontrar modelos a seguir adecuados

Gutiérrez seguía fascinada con el automovilismo y conducía karts, montaba en bicicleta y desarrollaba sus habilidades siempre que tenía tiempo libre entre sus estudios. Al mismo tiempo, el automovilismo estaba cobrando fuerza en España y el país se convertía en un semillero de talentos.

Fernando Alonso surgió de orígenes relativamente humildes hasta convertirse en bicampeón mundial de F1 , y los pilotos españoles Marc Márquez , Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa dominaron MotoGP™ . Lejos del automovilismo, un tenista de Mallorca demostraba que con fuerza y determinación se puede llegar a la cima.

"Rafa Nadal es mi referencia al 100 por ciento y lo ha sido durante años", dice Gutiérrez. "Rafa tiene muchas facetas, no se trata sólo del deporte, se trata de los valores que tiene, los valores que transmite, cómo habla, cómo se relaciona con la gente.

"Nunca se rinde. Esos valores de los atletas realmente te impactan y es como si aprendieras de todo lo que él hace. Me encanta verlo".

Como adolescente, Gutiérrez finalmente tuvo a una mujer en el automovilismo que le demostró que era posible incursionar en la F1. En 2012, María de Villota consiguió un rol como tercer piloto en el equipo Marussia F1. Tal vez esas barreras empezaban a desaparecer.

"Hice un curso de conducción con María y terminó gustándome mucho. Ella se manejaba muy bien con los medios de comunicación, estaba en lo más alto. Es importante tener una figura a la que te puedas relacionar".

04 Una innegable voluntad de ganar, ¿o simplemente terquedad?

Cuando Gutierrez aprobó el examen de conducir, ella y su hermano empezaron a competir, corriendo por primera vez en la Baja Tierras del Cid, en Burgos.

"Teníamos unos amigos que competían en 4x4", dice ella. "Comencé a preguntarles al respecto: '¿Cómo funciona? ¿Cómo es se copiloto? Estábamos muy interesados. La idea era intercambiar los papeles con mi hermano, así que el primer día él sería el copiloto y yo la conductora, y al día siguiente cambiaríamos. En la primera carrera me tocó a mí ser piloto, y me encantó. Dada mi forma de ser, dije: 'No, no, no voy como copiloto, voy como piloto o no voy'".

Gutiérrez compite ahora en el Campeonato del Mundo de Rally-Raid © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Mi fuerza es mi perseverancia, algunos pilotos no la tienen, así que uso eso para luchar Cristina Gutiérrez

Con algunos hermanos, eso podría llevar a una gran pelea, pero su hermano era pragmático. "Soy terca. Muy terca", dice ella. "Mi hermano es todo lo contrario, es muy pacífico y siempre cuida de mí. Me dijo: 'Veo que lo haces bien, prefiero dejarte la conducción a ti'".

Ella se mantuvo firme en su posición y sus habilidades se vieron recompensadas. Nadal estaría orgulloso. "Estuvimos cinco años y ganamos el campeonato de España. Estaba muy feliz de hacer esto con mi hermano".

Luego, su hermano tuvo que estudiar para los exámenes finales y se convirtió en médico.

05 ¿Por qué la llaman Tortu?

"Es mi apodo del colegio porque me encantaba la velocidad. Siempre me ha parecido muy gracioso", se ríe Gutiérrez. "Incluso he añadido una tortuga como mi logo".

Y tal vez sea muy acertado, al ser la ganadora de la carrera entre la liebre y la tortuga. "Mi fortaleza es mi perseverancia, algunos pilotos no la tienen, así que la uso para luchar", dice Gutiérrez. "Quizás no sea la piloto más rápida al 100%, pero soy muy constante y en el aspecto mental, muy fuerte".

06 Dominando en España

Gutiérrez continuó sus estudios pero también siguió compitiendo, dominando la categoría femenina del campeonato español, pero el techo de cristal seguía siendo su rival más duro.

Gutiérrez se entrena en Abu Dhabi © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Cuando competía en el campeonato español, traté de ser realista", explica. "Todos sabemos lo difícil que es abrirse camino en el automovilismo, y mucho menos vivir de ello. En ese momento, mi objetivo era competir en España y hacerlo lo mejor posible".

Siguieron múltiples campeonatos en los que fue alentada por sus mayores fans: su familia. "Venían conmigo a todas las carreras", dice. "Estuvieron en los buenos y en los malos momentos. Y cuando lo hago bien, son los más felices.

"Incluso hubo un momento en que estuve a punto de dejarlo, tenía 22 años, volqué el auto y lo destruí. Mi papá arregló el carro en secreto: él lo arregló todo y lo dejó listo para la siguiente carrera".

Pero el dinero del premio sólo era suficiente para mantener un año más de carreras y Gutiérrez también estaba estudiando su master en odontología. Sin un patrocinador importante, no había oportunidad para dar el salto y demostrar su valía en competiciones internacionales.

"Competí durante 10 u 11 años y, de repente, la FIA envió a todas las chicas de la federación una solicitud para un campus femenino en Qatar en 2016", revela Gutiérrez. "Ese fue el gran paso adelante. Envié mi solicitud y me seleccionaron. Fuimos a Qatar y las profesoras fueron Kleinschmidt y Fabrizia Pons".

Quería demostrar por fin lo que puedo hacer en un coche de última generación Cristina Gutiérrez

07 La gran oportunidad de Gutiérrez

La clase magistral en Qatar fue un punto de inflexión importante: amplió los horizontes de Gutiérrez y le demostró que era una piloto de carreras destacada. Fue seleccionada entre 180 pilotos para formar parte del grupo de nueve pilotos -incluidas Molly Taylor y Emma Gilmour- y trabajó con dos leyendas de las carreras todoterreno.

Gutiérrez terminó en el top tres y se fue con la confianza necesaria para armar una propuesta para correr en el Dakar. En primer lugar, necesitaba un patrocinador. "Me puse en contacto con la vicepresidenta del Grupo Antonlín, una empresa local muy grande en Burgos", dice.

"Conectamos muy bien: ella vio algo en mí -y hasta el día de hoy no se que fue- y me ayudó mucho, muchísimo. Gracias a ella llegué al Dakar".

Esa edición del 2017 fue un gran avance y no es casualidad que Gutiérrez corriera para llegar a la meta. No para asegurarse una posición alta, sino porque sabía que llegando a Buenos Aires podría atraer a más patrocinadores. "No te puedes imaginar lo duro que es pasar todo el año buscando apoyo financiero sólo para una carrera", dice. Incluso entonces, no tenía recursos para conseguir un auto competitivo. Podía ser realmente frustrante".

08 Arriesgándolo todo

En el periodo previo al Rally Dakar 2021, el principal patrocinador de Gutiérrez se retiró. El equipo líder MINI X-Raid, le ofreció un puesto, pero tras años de rally, Gutiérrez finalmente tenía acceso a un conjunto competitivo y el dinero no estaba disponible.

"Fue muy frustrante. Anuncié que me retiraba porque no tenía el apoyo financiero para el Dakar", dice Gutiérrez. Pero había un rayo de esperanza: MINI le ofreció la oportunidad de competir en el Rally de Andalucía inaugural en España. Estaba más cerca de casa y era a menor escala, lo que lo hacía más asequible. Debido a la pandemia, no había otras grandes carreras de rally raid, lo que significaba que todas las grandes estrellas lo usarían como preparación para el Dakar.

Cristina Gutiérrez en la meta del Rally de Marruecos © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Gutiérrez pidió un préstamo para pagar su lugar en la carrera. "Me estaba jugando mi futuro a una mano. Pero quería demostrar por fin lo que puedo hacer en un coche de última generación".

Era todo o nada, pero la apuesta de Gutiérrez dio resultado: terminó cuarta y unos días después recibió un mensaje. Era del director del equipo Extreme E de Lewis Hamilton, solicitando una reunión. "Querían contratarme para Extreme E, que comenzaría en febrero del año siguiente. Me dijeron que tu jefe será Lewis Hamilton y tu compañero de equipo será Sébastien Loeb. Fue surrealista".

09 Demostrándose a sí misma al más alto nivel

Conoció a Loeb en unas pruebas en el Reino Unido a mediados de diciembre. El nueve veces campeón del WRC ya la conocía por sus hazañas en el Dakar. Cuando ella le reveló que no correría en 2021, el francés hizo una llamada y luego le dijo: "Alguien de Red Bull va a llamarte".

Al día siguiente estaba en Dubái para hacer unas pruebas y la ficharon para el Red Bull Off-Road Junior Team compitiendo con un buggy Overdrive OT3 en la categoría T3 Lightweight. Faltaban dos semanas para el inicio de la carrera. "Fue una locura. Mi vida había cambiado en menos de un mes".

Palmarés de Cristina Gutiérrez 2022: Extreme E - Campeona

2022: Rally Dakar - tercer puesto

2021: Campeona de la Copa del Mundo FIA de Rallies Cross-Country

2021: Abu Dhabi Desert Challenge - subcampeona

2021: Rally de Kazajstán - ganadora

2021: Rally de Andalucía - ganadora

2016: Sealine Cross-Country Rally (categoría femenina) - ganadora

2016: Campeonato de España de Rally Todo Terreno - Subcampeona absoluta

2016: Campeonato de España de Rally Todo Terreno (categoría femenina) - Ganadora

2º puesto en la general: Campeonato de España de Rally Todo Terreno

2015: Campeonato de España de Rally Todo Terreno (categoría femenina) - Ganadora

2014: Campeonato de España de Rally Todo Terreno (categoría femenina) - Ganadora

2013: Campeonato de España de Rally Todo Terreno (categoría femenina) - Ganadora

2012: Campeonato de España de Rally Todo Terreno (categoría femenina) - Ganadora

2011: Campeonato de España de Rally Todo Terreno (categoría femenina) - Ganadora

10 Una victoria histórica en el Dakar

Su Dakar 2021 tuvo el mejor comienzo posible con una victoria en la primera etapa. Ninguna mujer había ganado una etapa en el Dakar desde su tutora Kleinschmidt en 2005 . Pero para Gutiérrez no hubo tiempo de celebrarlo. "Estaba en shock, no podía asimilar lo que acababa de pasar".

Gutiérrez y su nuevo copiloto François Cazalet fueron los líderes tempranos en la categoría T3, y ganaron la etapa maratón antes de tener que retirarse. "Cuando gané la etapa y comencé a competir con Red Bull, se abrieron las puertas, fue una sensación de liberación, ahora podía darlo todo", dice Gutiérrez.

El Dakar 2021 resultó ser un momento crucial en la carrera de Cristina © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Cristina Gutiérrez y Jutta Kleinschmidt han hecho historia en el Dakar © Julien Delfosse/DPPI/Red Bull Content Pool

"Cuando terminó el Rally Dakar, me di cuenta de que Red Bull aún estaba interesado. Fue una oportunidad increíble".

Esto significaba que, además de correr en la Extreme E con Loeb, también estaba compitiendo en la Copa del Mundo de Rally Cross-Country (ahora Campeonato del Mundo de Rally-Raid), que incluía el Rally de Andalucía, la Ruta de la Seda y el Rally de Marruecos. Gutiérrez consiguió una victoria emocionante en España. La segunda prueba, el Rally de Kazajstán, demostró tanto sus habilidades como piloto como su increíble determinación.

Líder en la última jornada, su buggy golpeó un hoyo en el desierto al comienzo de la etapa. Gutiérrez se rompió tres vértebras, el "dolor horrible" la dejó sin aliento. Hizo una pausa, se concentró y decidió seguir corriendo. "Me dolía tanto que ni siquiera podía pisar el freno. Sólo intentaba sobrevivir, frenando lo más suavemente posible para que no me doliera".

Gutiérrez y Cazalet completaron la etapa de 260 km y los 40 km hasta la meta ceremonial, donde los sanitarios la trasladaron directamente del buggy al hospital.

Cristina pone a prueba el buggy OT3 en el Dakar 2021 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Después de la cirugía, Gutiérrez se sometió a dos meses de fisioterapia y entrenamiento intensivos para volver a estar en forma para competir. Volvió a competir en el Rally de Marruecos, sumando puntos vitales, y obteniendo el segundo puesto en el Abu Dhabi Desert Challenge, asegurando el título. Regresó al Dakar 2023 como campeona del mundo y consiguió el mejor resultado de su historia: tercera en la general y dos victorias de etapa más. Ahora está lista para el 2024.

11 Gutiérrez pasa a lo eléctrico

Más títulos estaban por venir, ya que Gutiérrez y Loeb fueron de éxito en éxito en Extreme E, logrando un podio en la primera ronda en Arabia Saudí y ganando la última prueba en el Reino Unido para terminar subcampeones de la general.

Cristina Gutiérrez con Sébastien Loeb en Marruecos © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"El formato de la carrera no es igual al del rally raid, pero los autos son similares", explicó Gutiérrez. "La mejor carrera para mí será en Arabia Saudí, porque habrá muchas dunas como en el Dakar".

En 2022, lograron la victoria en el Atacama (Chile) y tres podios más para proclamarse campeones. Este año, Gutiérrez debutó en el Campeonato del Mundo de Rallycross, corriendo en Noruega y en la famosa ronda de Holjes, en Suecia.

La importancia de la sostenibilidad también es un factor clave: "Es importante tener este tipo de campeonato, hoy en día. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. ¡Esto es el futuro!".

Fuera de las carreras, Gutiérrez también está interesada en participar en proyectos medioambientales, especialmente en limpiar los océanos de plástico. Como dentista, también ha prestado sus servicios como voluntaria en labores humanitarias en Burkina Faso. "Suelo trabajar con una pequeña ONG", explica. "No lo menciono en redes sociales porque ha habido ataques y es mejor no llamar demasiado la atención sobre los proyectos".

Piloto de carreras campeona del mundo, humanitaria, ecologista y sanitaria. ¿Se considera Gutiérrez un modelo a seguir? Ella es característicamente modesta, pero si puede ser un referente al estilo de Rafael Nadal para un niño o una niña que sueña con el éxito, estaría encantada. "No sé si lo soy, pero si mi historia inspira a alguien, me sentiría muy orgullosa", afirma. "Si puedo ser una referencia y ayudar a las niñas y niños a involucrarse en el deporte, sería algo muy hermoso".