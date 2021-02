, tuvo el honor de ser invitado en la Blink All Stars Japan Edition y no dejó títere con cabeza. Parecía como si fuera imparable, y resultó que lo era. Al final, el jugador del personaje Guile salió victorioso de todos sus encuentros seleccionados en la exhibición,

, y por su rotundo triunfo en la reciente exhibición, parece que The Beast va camino de conseguir triunfos aún mayores.

La voluntad de ganar

. Eso, junto con el tiempo para dominar la nueva forma de jugar y perfeccionar a su Guile, lo han llevado aún más lejos. "Guile funciona bien con un controlador stickless. Domino los controles, por lo que soy capaz de jugar exactamente como quiero", dice Daigo. "La falta de viajes al extranjero en 2020 me ha dado mucho más tiempo para trabajar en mi entrenamiento".

Ha sido un año de mucho trabajo, pero ha dado sus frutos. No solo en competiciones de formato individual, sino también en los torneos por equipos. El

