Carlos Sainz se prepara para otro título del Dakar y comparte sus anécdotas

Carlos Sainz: Carlos Sainz: Obviamente, con la edad, he tenido que adaptar mi programa de entrenamiento. Trabajo con un equipo de profesionales y me conocen muy bien. La realidad es que trabajo mucho más la forma física que cuando era más joven. Ahora dedico más tiempo a la parte aeróbica de mi preparación. Siempre digo que prefiero sufrir en casa, para no sufrir tanto en el Dakar.