El recorrido del Rally Dakar 2027: más largo, más duro y más rápido

Ahora que ya se ha desvelado el recorrido del Rally Dakar 2027, toda la atención se centra en los retos que esperan a los participantes en el rally raid más duro del mundo. Diseñado para poner a prueba todos los aspectos de la habilidad, la resistencia y la navegación de los participantes, el recorrido promete otra edición exigente. Entonces, ¿qué pueden esperar los pilotos, los motociclistas y las tripulaciones cuando tomen la salida el próximo enero?

En una rueda de prensa en Varsovia, el director deportivo del Rally Dakar, David Castera, describió el recorrido y los principales retos que marcarán la 49.ª edición de este rally raid de fama mundial.

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Datos clave sobre el Rally Dakar 2027

Fechas : del 1 al 15 de enero de 2027

Salida y llegada : King Abdullah Economic City, Arabia Saudí

Distancia total de las etapas especiales : 5.320 km

Etapa especial más larga : 515 km (etapa 10)

Número de etapas especiales de más de 400 km : 9

Edición saudí : octava

01 Este es el recorrido más largo del Dakar en 18 años

El recorrido del Rally Dakar de 2027 (haz clic para ampliar) © Dakar Rally

Los participantes se enfrentan a un reto monumental en el Rally Dakar de 2027, con 5.320 km de etapas especiales, lo que lo convierte en el recorrido más largo en 18 años. Desde que la prueba dejó África, solo la primera edición sudamericana ha tenido una distancia competitiva mayor.

La 49.ª edición del rally comenzará el 1 de enero de 2027 en la Ciudad Económica del Rey Abdullah, a orillas del Mar Rojo, y volverá allí para la meta 15 días después. Por el camino, los participantes se enfrentarán a los vastos desiertos, montañas y llanuras de Arabia Saudí, con un recorrido que se centra en las regiones occidental y central del país.

La magnitud del reto se refleja en las distancias de las etapas. Nueve de las 13 especiales superan los 400 km, mientras que la etapa 10 es la más larga del rally, con unos exigentes 515 km.

02 Reacción de los pilotos ante el anuncio

Luciano Benavides en la meta del Dakar de 2026 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

El actual campeón de la categoría de motos, Luciano Benavides , ha comentado: «Estoy muy contento con este plan porque soy un piloto al que le gustan las etapas especiales largas. Me gusta pasar muchas horas en la ruta. De eso se trata el Dakar: poner a prueba no solo el coraje y la técnica de conducción, sino también la resistencia, la tenacidad y la forma física.

"Un recorrido tan largo será sin duda un reto único. Solo los pilotos que sean fuertes física y mentalmente podrán aspirar a la victoria. A mí me viene muy bien; estaré preparado. Estoy deseando volver a Arabia Saudí. Haré todo lo posible por defender mi título. Desde enero, sé mejor que nadie que en esta carrera hay que luchar hasta el último momento", dijo Benavides.

El piloto argentino sabe perfectamente de lo que habla. Benavides ganó el Rally Dakar de 2026 de forma espectacular, superando a Ricky Brabec por solo dos segundos en la clasificación general. La foto de arriba, tomada por Marcin Kin, en la que se ve al piloto victorioso cruzando la línea de meta, ya se ha ganado un lugar entre las imágenes más memorables del mundo del motor.

03 Puntos destacados del recorrido y etapas maratonianas

Daniel Sanders tuvo compañía durante el recorrido en 2026 © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

El rally dará comienzo el 1 de enero con un prólogo de 30 km antes de que el convoy se dirija hacia el norte.

Entre los hitos clave del recorrido destacan:

5 de enero: comienza la parada de dos días en Hail

Etapa 4: etapa circular en el Gran Desierto de Nefud

Etapas 6 y 7: etapa maratoniana combinada

Día de descanso en Bisha

12 de enero: vuelta a Bisha

13 de enero: empieza la segunda etapa maratón de dos días

Etapa especial final: 50 km

Los participantes volverán a Bisha el 12 de enero antes de salir al día siguiente para afrontar el segundo reto de maratón. Después de eso, solo una breve etapa especial final de 50 km les separará de la meta.

04 Más arena, terreno nuevo y una navegación más complicada

Los organizadores también han introducido tres etapas especiales totalmente nuevas en lugares nunca antes utilizados, lo que añade otra capa de incertidumbre al reto. Los participantes pueden esperar más arena que en ediciones recientes, junto con una mezcla de tramos rápidos, terreno rocoso y secciones de navegación complejas.

David Castera y Kevin Benavides © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Quotation Todo lo que hacemos tiene como objetivo que el rally sea lo más emocionante posible David Castera

La dificultad aumenta aún más por la reducción de la información que se da antes de cada etapa, lo que deja a los participantes con menos tiempo para prepararse y les obliga a tomar más decisiones sobre la marcha. En un rally donde los errores pueden salir caros, la navegación puede resultar tan decisiva como la velocidad pura.

Castera explicó: "Todo lo que hacemos tiene como objetivo que el rally sea lo más emocionante posible. El Dakar es para los mejores y debe poner a prueba todas las habilidades".

05 El Dakar de Arabia Saudí más largo hasta la fecha

Vivac del Maratón en Wadi ad-Dawasir © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Puede que el Rally Dakar haya atravesado tres continentes a lo largo de su historia, pero Arabia Saudí se ha consolidado ya como su sede. Tras 29 ediciones en Europa y África y 11 en Sudamérica, el Dakar 2027 marcará el noveno año del evento en la Península Arábiga.

También será la mayor edición saudí hasta la fecha, con más de 5.000 km de etapas especiales por primera vez en la historia del rally en ese país.

Explicación de los campamentos de maratón

Las dos etapas maratonianas ofrecerán experiencias de pernoctación muy diferentes:

Primer campamento de maratón : un campamento básico tipo «refugio» sin comodidades y con raciones de estilo militar

Segundo campamento de maratón : no se permite asistencia técnica, pero los participantes tendrán acceso a aseos y a un comedor

06 Arabia Saudí aún tiene mucho que ofrecer

Según Castera, Arabia Saudí sigue sin estar del todo explorada a pesar de acoger el rally desde 2020: "Arabia Saudí es un país inmenso que aún tiene mucho que ofrecer. El Dakar ya ha recorrido muchas regiones, incluido el famoso Cuarto Vacío, pero aún queda mucho por descubrir".

Aún queda mucho por descubrir en Arabia Saudí © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool