Comienza la cuenta atrás para el inicio de la primera semifinal del Dance Your Style España 2022 . El sábado 4 de junio, en la Plaza del Carmen de Granada, ocho dancers se batirán en duelos de 1vs1 por conseguir una de las dos plazas en juego para la final.

El evento, como ya es tradición en esta competición, estará hosteado por Funkestein, y DJ Rokko se encargará de pinchar la música con la que retará a los participantes a mostrar su talento y capacidad de improvisación. Rock, pop, disco, R&B... ¿quién sabe qué estilo de música comenzará a sonar?

Estos ocho bailarines competirán entre ellos defendiendo estilos de street dance tan distintos como el dancehall, popping, waacking o hip hop. Conoce más acerca de estos estilos en nuestra guía .

Cada batalla constará de dos rondas por participante, excepto la batalla final, que constará de tres rondas. ¿Quién ganará? El público asistente será el responsable de tomar esa importante decisión.

01 Diego

Diego Olivas © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Me llamo Diego y soy de Madrid.

Bailo Waacking, un estilo que nació en los 70 en la costa oeste de EEUU. Este estilo se originó en el colectivo homosexual racializado como herramienta para expresarse y liberarse. Me presento con este estilo porque es el estilo el que me representa a mí, conecté con su esencia desde el principio.

¿Qué significa el baile para ti?

Para mí el baile es una herramienta que sirve para expresarte, para poder comunicar lo que no puedes decir con palabras. También ha sido una herramienta que me ha ayudado a conocerme a mi mismo y a conectar con mi esencia.

¿Por qué empezaste a bailar?

Realmente empecé a bailar porque me encantaba Michael Jackson cuando era muy pequeño y quería bailar como él.

¿Dónde has aprendido?

He aprendido a bailar en muchísimos sitios, en Madrid mi ciudad natal, pero sobre todo he aprendido viajando por el mundo y compartiendo con personas de otros países. Al final lo bueno que tiene el baile es que creas tu propia familia y te ayuda a conectar con personas de lugares muy diferentes sin necesidad de hablar el mismo idioma.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Tengo dos referentes muy claros, que además, tengo la suerte de tenerlas también en mi vida a nivel personal, ellas son Albaluzia y Dii feeling. Considero que en España hay un talento inmenso y me inspira mucha más gente pero nunca terminaría si mencionase a todos, algunos de ellos son: Sifer, Angelock, Izaskun, Panda, Mario, water y un largo etc.

También me gustaría destacar a nivel internacional a algunas de las personas que más me han inspirado a lo largo de mi carrera, Lip J (mi máxima inspiración), Mounia, Doma, Wizzard, Rada y también diría un largo etc.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

Depende de la época en la que me encuentre. Si estoy en una época muy a full puedo llegar a entrenar hasta 5 horas diarias todos los días. Actualmente no es el caso y puedo dedicarle unas 10 horas semanales.

¿Dónde bailas actualmente?

No bailo en un sitio concreto, lo mejor del baile precisamente es poder viajar y compartir con la gente alrededor del mundo.

02 Dany Googz

Dany Googz © Red Bull España

¿Quién eres?

Dany Barros

¿De dónde vienes?

Soy de Vigo pero vivo en Madrid.

¿Qué estilo bailas?

Bailo boogaloo y popping

¿Por qué te presentas con ese estilo?

El estilo me escogió a mí; fue como una llamada, y yo contesté.

¿Qué significa el baile para ti?

Ahora mismo libertad y expresión. Me ha ayudado mucho a conocerme y ser yo mismo.

¿Por qué empezaste a bailar?

Ocurrió sin más, pero a los 19 empecé a tomármelo como una forma de vida.

¿Dónde has aprendido?

Mi madre es mi primer contacto. Ella es profesora de danza jazz. Posteriormente, viajar ha sido lo que me ha abierto a comenzar mi propio camino en el freestyle.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Quien es auténtico y trata de dar la mejor versión de sí mismo.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

Últimamente mínimo 2 horas de entrenamiento al día, y baile... un montón: de fiesta, cypher, en la ducha...

¿Dónde bailas actualmente?

Donde haya música y donde al cuerpo le apetezca.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Ser yo mismo con la música.

03 Marikiu

Marikiu © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo:

Soy Miriam Valero, vengo de Tarragona y soy bailarina de Hip hop. Me presento con este estilo porque es parte de lo que soy y lo que me representa.

¿Qué significa el baile para ti?

El baile es mi trabajo pero también mi pasión, ocupa un lugar muy alto en las prioridades de mi vida.

¿Por qué empezaste a bailar?

Empecé a bailar porque me lo pasaba genial haciéndolo y porque desde pequeña me imaginaba en grandes escenarios, era el típico sueño de cuando eres niña y que al final se convirtió en mi realidad.

¿Dónde has aprendido?

Empecé bailando hip hop con Salva Faye, y más tarde cuando tenía 16 años comencé a viajar para formarme. He estado en EEUU, Japón, Corea, Paris, entre muchos otros.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Me inspira mucho mi gente, las personas con las que comparto día a día son una de mis mayores motivaciones, pero si tengo que nombrar algún bailarín o bailarina podría decir que Joseph Go o Martha son grandes referentes para mí.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

Entre ensayos, entrenos, clases y demás bailo cada día, las horas depende, nunca es igual. Podría decir que mínimo unas 4 al día y lo máximo que he llegado a hacer han sido ensayos locura de 10h.

¿Dónde bailas actualmente?

Actualmente me muevo mucho, no podría decir que estoy en un solo lugar. Estoy en varios espectáculos de danza y me encanta viajar para competir o entrenar con gente distinta.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Ser fiel a mí misma y honesta con mi baile. Quiero que, independientemente de lo que pase en la batalla, a la gente le llegue quien soy como Miriam y como bailarina, y al final eso es un gran poder.

04 Adrián

Adrián © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Soy Adrian Hernandez aka Drian nacido en Barcelona, bailarín de Popping.

¿Qué significa el baile para ti?

El baile para mí lo es todo, es tristeza, es felicidad, superación, es mi trabajo y mi pasión.

¿Por qué empezaste a bailar? ¿Quién o quiénes te inspiran?

Mi primer contacto con el baile fue con 13-14 años cuando viendo videos de conciertos y videoclips llegue a uno de Ice cube bailando, con el tiempo y mucha curiosidad fui encontrando mi camino. Posteriormente, viajando por el mundo encontré mi inspiración en países de toda Europa, Los Angeles, Japón y Corea del Sur.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

Actualmente me dedico a bailar profesionalmente, también a la docencia, producción de eventos y espectáculos con lo cual estoy en ello 24/7, pero bailando una media de 3-4h.

¿Dónde bailas actualmente?

Actualmente, bailo en bastantes sitios, tanto con mi crew Boogie Tunes como en compañías de danza y en espectáculos o en eventos y batallas por Europa.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Mis armas para ganar DYS son mi técnica y mi buena actitud.

05 San

San © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Soy Guillem Sanabra García, vengo de Reus, Tarragona, bailo hip-hop porque es el estilo con el que me siento más libre.

¿Qué significa el baile para ti?

El baile para mí es la forma que tengo de expresar, ya que me siento libre y 100% yo mismo.

¿Por qué empezaste a bailar?

Empecé a bailar gracias a que mi hermano mayor bailaba, y me quise apuntar.

¿Dónde has aprendido?

He aprendido principalmente en una escuela de mi ciudad, pero a parte, me he ido formando con gente de diferentes partes del mundo a base de workshops, battles y trainings.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Me inspiran muchas personas, pero sobre todo el círculo de amistades que me rodea, ya que entre nosotros nos apoyamos y disfrutamos de la danza.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

Diariamente unas tres o cuatro horas.

¿Dónde bailas actualmente?

Sigo bailando en la escuela donde empecé, en Reus, pero me gusta viajar para aprender.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Creo que mi forma de ser espontáneo y explosivo cuando bailo.

06 Albaluzía

Albaluzía © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Mi nombre es Alba Moraleda García (A.K.A Albaluzía), soy de Granada de toda la vida, pero llevo viviendo fuera varios años y echando mucho de menos mi ciudad, actualmente vivo entre Madrid y Granada.

Me especialicé en el estilo de Waacking, el cual llevo practicando más de diez años. Desde que lo descubrí en París en 2011 (o él me descubrió a mí, porque la gente ya me preguntaba si yo era "waacker" en las fiestas, antes de saber que eso era un estilo de baile). Quedé completamente enamorada. Desde aquel momento, he estudiado, viajado y desarrollado el estilo al máximo, siento que es la herramienta perfecta para comunicarme conmigo misma, conectar con mis emociones, expresarme, jugar y disfrutar a través de mi movimiento.

¿Qué significa el baile para ti?

El baile para mí es comunicación, descubrimiento, juego, creatividad, movimiento, es un espejo desde el que mirarme y sentirme.

¿Por qué empezaste a bailar? ¿Dónde has aprendido?

Empecé bailando en Granada en 2009, con un gran maestro, que me transmitió la pasión por la danza-teatro. Comencé actuando en un Espectáculo de Cabaret Castizo, dónde me divertía muchísimo interactuando con el público e interpretando mi querido personaje " La Jenny López" la hija secreta de Lola Flores, a la que había abandonado en suburbio cabaretero.

Más tarde conocí las danzas urbanas a través del Break Dance y me encantó la cultura, forma de vida y las batallas de baile.

En 2011, me mudé a París y allí conocí el waacking, tuve la oportunidad de viajar a Nueva York, Asia, distintas capitales de Europa y aprender de muchos bailarines y empaparme de la cultura. Estuve viviendo fuera de España hasta 2015, y cuando regresé, comencé a dar clase y compartir aquí mi pasión y todo lo aprendido.

¿Quién o quiénes te inspiran?

A lo largo de mi carrera como bailarina me han inspirado muchas personas y situaciones, mi gran inspiración es el cine clásico español y las folclóricas como Lola Flores, Rocio Jurado, Conchita Piquer...

Y sin duda, mi principal inspiración son mis emociones y sensaciones, lo que siento en cada momento, lo que me vibra dentro con la música.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

Actualmente, compagino mi carrera como bailarina y como psicóloga, por lo que no dedico muchas horas a la semana a bailar o entrenar, sin embargo, mínimo un par de días a la semana, sin horario fijo, práctico y bailo.

¿Dónde bailas actualmente?

Actualmente, soy profesora en la formación profesional de Waack in, y me dedico a viajar para competir en batallas en el panorama nacional e internacional.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Mi lema de batalla es "ya lo único que importa es disfrutar y liarla" así que, ¡conectar con el público, dejarme llevar y gozar!

07 Rafa Redvolcon

Rafa Redvolcón © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Nacido en Córdoba.

Soy bailarín de dancehall desde hace 12 años y desde entonces me enamoré de la cultura, su música y su danza.

¿Qué significa el baile para ti?

La danza para mí es un estilo de vida.

¿Por qué empezaste a bailar? ¿Dónde has aprendido?

Empecé a bailar viendo videoclips de pequeño. A los 15 años me di cuenta que me gustaba demasiado, ya que empecé a bailar más en las fiestas donde iba.

Empecé a ir a clases de danza a los 19 años.

Maestros desde Andalucía, Barcelona, Madrid, Francia, Jamaica a Estados Unidos.

He aprendido de muchos maestros nacionales e internacionales.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Algunos de los bailarines que me inspiran son:

Orville xpressionz, Ovamarz, Rudey Legacy, Dansa Bling, Bogle, Sri Lanka entre otros bailarines de Jamaica.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

Bailo alrededor de 24 horas a la semana.

¿Dónde bailas actualmente?

Actualmente bailo en Barcelona.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Mis armas para ganar DSY 2022 son mi fuerza, potencia, técnica y mi manera de disfrutar.

08 Sara

Sara © Red Bull España

¿Quién eres?

Hola, soy Sara Tréllez, soy diseñadora industrial y también soy bailarina.

¿De dónde vienes?

Soy originaria de Colombia, pero llevo 15 años viviendo en La Coruña (Galicia).

¿Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo?

Bailo Hip Hop y me presento con este estilo, porque es el estilo con el que más me identifico y donde me he podido encontrar.

¿Qué significa el baile para ti?

El baile para mí es una manera de expresarme, como cualquier otra disciplina artística. Con el puedo comunicarme y exteriorizar sentimientos que a veces no soy capaz de darles forma mediante palabras.

Por qué empezaste a bailar? ¿Dónde has aprendido?

No recuerdo cuándo fue el momento exacto en el que comencé a bailar, porque en mi entorno era algo social y muy común, pero sí recuerdo esa sensación de adrenalina que sentí por primera vez al conectarme con la música como si fuera algo espiritual cuando tenía 6 años.

El baile me fue llegado debido a mi entorno por parte de mi familia, y a partir de ahí tuve una época en la que fui de manera autodidacta ayudándome de YouTube, hasta que finalmente decidí meterme en una escuela y hacerlo de una manera más metódica. Desde entonces no he parado de aprender formándome tanto de manera local como internacional.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Principalmente, me inspiran las personas de la calle que no les da vergüenza bailar, aquellas que lo dan todo de fiesta. Ya a un nivel más profesional, tengo un sinnúmero de bailarines que me inspiran. A nivel internacional puedo destacar a Diana Matos, Alex The Cage, Bad Gyal Cassie, etc., y a nivel nacional está Oulouy, Ruth Prim, Elahood, etc.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

A la semana le puedo dedicar tranquilamente 20h.

¿Dónde bailas actualmente?

Actualmente, bailo en mi ciudad, sobre todo dando clases de baile y haciendo bolos con una compañía de baile.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Mis armas para ganar DYS son el disfrute, conectar con mi entorno y meterle mucha actitud.