¿Quién conseguirá adjudicarse las dos últimas plazas para la final nacional del Red Bull Dance Your Style España 2022 ? Este próximo sábado 11 de junio tendremos la respuesta a esta pregunta en una segunda semifinal que será hosteada de nuevo por Funkestein y en la que DJ Rokko volverá a retar a los bailarines con pistas musicales de lo más imprevisibles.

Tras la vibrante primera semifinal celebrada en Granada en la que Sara y Marikiu consiguieron su pase como finalistas , este próximo sábado todos los ojos se dirigirán a la emblemática Plaza de España de Madrid para disfrutar de las batallas que tendrán lugar entre 8 bailarines con estilos muy diferentes pero con una misma meta: pasar a la final.

Formato de la Semifinal Lugar Plaza de España (Madrid) Fecha y hora 11/06/22 | 18:00 - 20:00

¿Quieres ver las mejores imágenes de la primera semifinal? Aquí las tienes.

Rafa Redvolcon y Marikiu se enfrentaron en unas de las rondas © Olga Segura / Red Bull Content Pool Diego Olivas durante la semifinal © Olga Segura / Red Bull Content Pool Dj Rokko © Olga Segura/Red Bull Content Pool Albaluzía en plena actuación © Olga Segura / Red Bull Content Pool Sara y Dany Googz en el backstage de Granada © Olga Segura / Red Bull Content Pool El público vota al dancer ganador de una de las rondas © Olga Segura / Red Bull Content Pool DJ Rokko y Funkestein, host del evento, durante la semifinal de Granada © Olga Segura / Red Bull Content Pool Sara ganó la semifinal en Granada © Olga Segura / Red Bull Content Pool Los asistentes abarrotaron la Plaza del Carmen de Granada © Olga Segura / Red Bull Content Pool Sara y Miriam pasan a la Final Nacional de Dance Your Style © Red Bull Rafa Redvolcon durante su actuación © Olga Segura / Red Bull Content Pool Buen rollo entre los semifinalistas © Olga Segura / Red Bull Content Pool Sara y Marikiu se clasificaron para la final © Olga Segura / Red Bull Content Pool

Dancers Clasificados para la semifinal de Madrid

01 Canario López

Canario López © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Soy Nicolás "Canario Lopez". Vengo de Islas Canarias y bailo Freestyle y me presento con freestyle porque representar mi estilo sería usar todo mi movimiento que, incluye varios estilos.

¿Qué significa el baile para ti?

Para mí el baile significa juego, diversión.

¿Por qué empezaste a bailar?

Por la música, sobre todo el funk.

¿Dónde has aprendido?

Principalmente, soy autodidacta, pero sobre todo he aprendido bailando con otros bailarines.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Mis amigos, mi hermano y colegas de la danza en canarias como Sifer , David La Pose, Rudy Fullmoon.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

Depende de lo que me pida el cuerpo, a veces, todos los días por horas, otras, descanso o intento hacer música.

¿Dónde bailas actualmente?

En Gran Canaria.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Divertirme, y dar un buen show para el público asistente.

02 Cristal

Cristal © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Soy Cristal, soy de Bogotá (Colombia), mi interés en el movimiento es por la improvisación en general pero me he especializado en los últimos años en el hip hop y me presento con este estilo porque encuentro mucha afinidad con la música, además de que me permitió encontrar una comodidad y representación de mi propio movimiento, cómo este dialoga con lo que es el hip hop en sí mismo.

¿Qué significa el baile para ti?

Un medio de comunicación y un método para explorar la relación cuerpo-mente para la sanación y aprovechamiento total de las habilidades del ser humano.

¿Por qué empezaste a bailar? ¿Dónde has aprendido?

Empecé a bailar por mi madre quien me invitó e insistió en siempre estar cerca del arte. He tomado talleres en varios países de Latinoamérica y algunos de Europa. En Colombia, en donde he desarrollado casi toda mi formación, estudié la carrera de Artes Escénicas con énfasis en danza y tomaba clases en las academias de mi ciudad y bailarines de mi país.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Justo ahora mi mayor inspiración es mi familia y todas las personas que se atreven a ir tras sus metas, objetivos y sueños.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

Bailo 3 horas al día de 3 a 5 veces por semana.

¿Dónde bailas actualmente?

Llevo un entrenamiento personal que desarrolló en mi casa o en el lugar donde me encuentre. Ahora estoy en Gran Canaria.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Inteligencia y carisma.

03 Sofía Mae

Sofía Mae © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Soy Sofía Mae, una joven bailarina cubana pero formada en Barcelona. Bailo hip hop contemporáneo y luego practico otros como los de afro. Me presento con hip hop porque es el estilo que más domino y en el que me siento más cómoda para expresarme.

¿Qué significa el baile para ti?

El baile para mí es disfrute, disciplina y saneamiento.

¿Por qué empezaste a bailar?

Me atrapó la música desde muy pequeña y el baile vino con ella.

¿Dónde has aprendido?

Una buena pregunta.. ha sido un camino, Cuba me llenó de sabor desde que nací y en Barcelona pude acabar formándome en el Institut del Teatre haciendo danza contemporánea a la misma vez que empezaba a entrenar freestyle en las calles y los conventos de Barcelona.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Mi familia, tanto de sangre como la de baile, Oulouy, Ruth Prim, Rick Jordan y hoy en día hay muchísimos bailarines increíbles que me brindan inspiración.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

Unas 16 horas a la semana.

¿Dónde bailas actualmente?

Estoy entrenando en Barcelona sin parar tomando clases y haciendo laboratorio propio, y estoy en un proyecto para el teatro con CÍA Roots, una joven compañía.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Ser honesta y disfrutar. 😃

04 Mario Durán

Mario Durán © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Soy Mario Durán, soy de Vigo, Galicia, y bailo Waacking. Represento este estilo por que él me representa a mí. Su cultura, contexto, e intenciones originales me hacen sentir cómodo y seguro con él, ¡además de ser un estilo chulísimo!

¿Qué significa el baile para ti?

Para mí el baile significa mucho en mi vida, pero sobre todo confort y libertad para ser y crear.

¿Por qué empezaste a bailar?

Sinceramente, no me acuerdo. Debió ser cuando tenía 3 o 4 años, así que no creo que fuese consciente de por qué empezaba o quería empezar. Ya cuando desarrollé conciencia empecé a entender por qué bailaba todos los días, y es que en ese momento la danza era lo único en lo que yo me sentía a gusto y en mi sitio.

¿Dónde has aprendido?

La mayor parte del tiempo he aprendido en Vigo, aunque gracias a viajar he podido aprender y nutrirme en diferentes partes del mundo, y justamente viajando es cuando me di cuenta que la danza no solo me ensañaba a vivir, sino que también me enseña muchas cosas útiles para mi desarrollo personal y social.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Me inspira mucha gente; a nivel internacional podría decir cientos de nombres, como por ejemplo Mounia, Doma o Yoon Ji, pero ya dentro de España es alucinante lo inspiradora que es la gente. Puedo mencionar a Dii, Albaluzia o Diego, que ya no solo me inspiran por su danza, sino que también por todo lo que han hecho y hacen por la comunidad. También me inspiran mis compañeros y compañeras de generación por todo lo que me apoyan, y en general por lo que creo que simbolizan dentro del baile: Carlota, Water, Jandros, Sarita, Romina, Andrea… Pero, ademas, no solo me inspiran gente del baile, sino que gente como mis amigas de toda la vida, mi madre o mis vecinas también me llenan la cabecita de inspiración.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

Me es muy difícil calcular esto, por que depende mucho de los otros aspectos de mi vida, el trabajo, la universidad… Puedo bailar dos horas diarias en un momento en el que no tengo muchas mas preocupaciones, o también no bailar ninguna en las semanas en las que se me junta mucha carga de la universidad o del trabajo.

¿Dónde bailas actualmente?

Sigo viviendo en Galicia, así que la mayor parte del tiempo bailo en Vigo. Aun así, bailo en cada sitio al que viajo, ya sea dentro de España como fuera, con mi gente, o conociendo a gente nueva.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Supongo que no querer ser nada que no soy y mantenerme fiel a mí mismo.

05 Dii Feeling

Dii Feeling © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Me llamo Diana, soy de Vigo y bailo waacking, hiphop y popping, entre otros.

Me presento con waacking porque siento que es el estilo con el que conecto más en este momento y que me permite mezclar las demás técnicas de una forma más libre.

¿Qué significa el baile para ti?

El baile ha empezado siendo un hobbie para convertirse en el medio por el cual he aprendido a ser quién soy, a expresarme en muchos aspectos de mi vida, conocer a mis amigos, conocerme a mí, conocer el mundo... El baile me ha ayudado en mi vida un 200%.

¿Por qué empezaste a bailar? ¿Dónde has aprendido?

Siempre me gustó bailar, bailaba de pequeña en mi casa todas las tardes hasta que con 15 años empecé en la escuela Media Punta de Vigo. A partir de ahí, he viajado por muchísimos países para formarme con gente de todo el mundo y, sobre todo, entrenar sola me ha ayudado a interiorizar todo eso que he ido absorbiendo y hacerlo mío.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Mis amigos y amigas sobre todo, los que bailan y las que no. Me inspira la gente que es honesta y fiel a sí misma. La gente que tiene la mente abierta. La vieja y la nueva generación.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

No cuento las horas ya, procuro bailar 2 o 3 días entre semana para seguir conectando conmigo y los findes compartir con gente, ir al club... Bailar en otros contextos.

¿Dónde bailas actualmente?

En todos los sitios del mundo que haya buena música y me sienta cómoda 😊.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Mi arma soy yo, ser honesta con lo que siento y lo que tenga que ser será ✨.

06 Anna Yang

Anna Yang © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Soy Anna Yang, de origen italiano y viviendo en Barcelona desde hace 6 años. Bailo Waacking y Voguing, pero representaré más el waacking porque me está llenando la vida de emociones.

¿Qué significa el baile para ti?

El baile es parte de mi vida desde los 6 años y es lo que enriquece mi parte interior, hace que todo mi cuerpo y mi alma se fundan para crear una magia que me hace sentir omnipotente y que puede dar una emoción a quien está mirando.

¿Por qué empezaste a bailar? ¿Dónde has aprendido?

Fueron mis padres, a los 6 años, a llevarme en una escuela de baile porque ya vieron mi potencial gracias a mis imitaciones de Michael Jackson y de bailarinas de la televisión italiana.

Nunca he parado desde Septiembre de 1994, claramente han cambiado cosas, y desde 2010 dejé de estudiar en escuela de baile y empecé a formarme por mi cuenta.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Ultimamente no tengo una inspiración, estoy trabajando para ser yo misma mi inspiración.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana? ¿Dónde bailas actualmente?

Más o menos bailo 3 horas al día y suele ser dando clase o entrenando en casa o en nuestro espacio en BCN (Sant Antoni) o por fin en los clubs, ¡el mejor entrenamiento para clubbers como yo!

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Mi arma es mi alma, quien llegue a verla se quedará enamorado 😉.

07 Denox

Dennox © Red Bull España

¿Quién eres?

Andrés Bustamante Akka Denox.

¿De dónde vienes?

Barcelona.

¿Qué estilo bailas?

Electro dance.

¿Por qué te presentas con ese estilo?

Es el estilo que más me gusta para jugar con la música.

¿Qué significa el baile para ti?

Para mí el baile significa energía, amor, deportividad, compañerismo, ¡y sobre todo diversión!

¿Por qué empezaste a bailar?

Empecé a bailar con 13 años para evadirme de los malos momentos que tenía en mi vida en esa época. El baile me salvó.

¿Dónde has aprendido?

Empecé aprendiendo por YouTube y luego por cuenta propia.

¿Quién o quiénes te inspiran?

Mis amigos y mis cercanos.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

¡Todas las que puedo y me lo permite la vida y el trabajo!

¿Dónde bailas actualmente?

En Barcelona: Sant Antoni, Arco de triunfo, Universitat...

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

¡No me importa ganar! Pero por respeto a mis compañeros lo daré todo al 1000%. ¡Mi mayor arma es el amor por el baile y el respeto a mis compañeros y su baile!

08 Silvia G

Silvia G © Red Bull España

Quién eres / De dónde vienes / Qué estilo bailas y por qué te presentas con ese estilo

Soy Silvia G, una bailarina de hiphop de Barcelona, y represento streetpers (mi crew de baile).

¿Qué significa el baile para ti?

El baile se ha convertido en lo que soy en el día de hoy, es la fuerza que conduce mi día a día. Para mí, puede arreglar el mal humor, los malos días y incluso las malas energías.

¿Por qué empezaste a bailar?

Empecé a bailar desde muy pequeña porque era muy activa y era lo único que me cansaba, y ya de más mayor encontré el hiphop y desde la primera vez que lo vi me enamoró.

¿Dónde has aprendido?

He aprendido con diferentes profesores y entrenando por mi cuenta.

¿Quién o quiénes te inspiran?

A día de hoy hay mucha gente que me inspira, todos mis amigos y conocidos en la escena son una gran inspiración y motivación para mí.

¿Cuántas horas bailas al día o a la semana?

La mayor parte del tiempo estoy bailando, si no es entrenando, es ensayando con la compañía y si no, es observando cosas de baile o creando cosas.

¿Dónde bailas actualmente?

Bailo en varios sitios.

¿Cuáles son tus armas para ganar DYS 2022?

Mis armas para el DYS 22 es disfrutar de la musica y compartir buenos momentos con la gente que este allí.