Tenía 11 años y soñaba con ser futbolista, por supuesto. Poco le importaban los aparatos que desde bien crío tuvo que llevar en las piernas. Dani perseguía el balón con esa pasión que solo mueve a los niños. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Jamás lo olvidará, fue el 8 de junio del año 2000 . Sus padres trataron de explicárselo, pero no hubo manera. Sin pierna no podría jugar al fútbol . Esa era su preocupación, no la amputación a la que pocos días después se sometería en el quirófano.

Tenía 11 años y soñaba con ser futbolista, por supuesto. Poco le importaban los aparatos que desde bien crío tuvo que llevar en las piernas. Dani perseguía el balón con esa pasión que solo mueve a los niños. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Jamás lo olvidará, fue el 8 de junio del año 2000 . Sus padres trataron de explicárselo, pero no hubo manera. Sin pierna no podría jugar al fútbol . Esa era su preocupación, no la amputación a la que pocos días después se sometería en el quirófano.