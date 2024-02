Dani Olmo, un futbolista comprometido y con conciencia social

"Es un club joven con mucha ambición. En estos dos últimos años hemos ganado nuestros dos primeros títulos en la historia del equipo y lo que me más gusta y me motiva es que todos los que formamos la plantilla queremos más, al igual que el club y los aficionados. Somos muy ambiciosos".

"Sí, es especial. No he tenido la suerte de jugar mucho tiempo en España por lo que respecta a los clubes, pero sí con la Selección, y cuando me pongo la camiseta siento el cariño de la gente. Sin embargo, también tuve la oportunidad de jugar contra la Real Sociedad en su casa y fue muy bonito estar rodeado de la afición española".

"Al final es normal. Yo creo que hay tanta presión mediática en el fútbol que estamos constantemente expuestos a la opinión pública. Cuando no ganas hay sentimientos contrariados, pero creo que es parte del proceso. Hemos jugado dos grandes torneos como la Eurocopa y el Mundial y teniendo un buen equipo no logramos llegar tan lejos como nos hubiera gustado. Sin embargo, posteriormente disputamos la Nations League y la ganamos. Al final hay que seguir creyendo, tenemos un buen equipo y creo que éste será el primero de muchos".

