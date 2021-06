Dani Sordo persigue el triplete en el WRC de Cerdeña

Sordo debutó en el mundial en 2003, pero luego participó en otras 106 pruebas del WRC antes de subir al podio con Citroën en Alemania, en 2013. Ese éxito no abrió precisamente las puertas, ya que pasaron otras 54 pruebas antes de su segunda victoria en Cerdeña, en 2019. El año pasado (y solo cinco rallies más tarde) repitió esa hazaña y este fin de semana aterriza en Olbia entre los favoritos a la victoria.

"Dani Sordo es dinero bajo el colchón", dijo. "No digo que sea dinero en el banco, porque eso sube y baja [de valor], pero cuando tienes el dinero debajo del colchón, sabes lo que tienes. Sabemos lo que tenemos con Dani Sordo. Tenemos un tipo muy bueno".

