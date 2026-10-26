Red Bull BassLine 2026: Daniel Mérida conquista Viena

2 minutos Los mejores momentos de Red Bull BassLine 2026 en el Wiener Stadthalle Daniel Mérida conquista Red Bull BassLine 2026 en Viena tras remontar ante Jakub Menšík en una final marcada por la música y un formato de juego diferente.

Quienes no estuvieron el viernes en el pabellón D del Wiener Stadthalle se perdieron una auténtica cita con el tenis. Red Bull BassLine celebró en Viena su sexta edición y alcanzó las diez a nivel mundial con un formato que rompe con las convenciones de los torneos tradicionales y propone una manera diferente de disfrutar de este deporte.

"¡Silencio, por favor!". Es una frase habitual en el tenis, pero no en Red Bull BassLine. Con DJ In-Style a los platos, los aficionados animaron a Matteo Berrettini , Jakub Menšík , Grigor Dimitrov, Learner Tien, Daniel Mérida y Jurij Rodionov. Tras perder el primer set, protagonizar una remontada y recibir una ovación del público, el español Daniel Mérida, de 22 años, conquistó el título en su debut. Lo hizo en una final a cuatro sets que resolvió por 1-5, 5-3, 5-2 y 5-4.

Dominic Thiem le entregó a Daniel Mérida el trofeo Red Bull BassLine © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

Estrellas consagradas frente a jóvenes talentos

Quienes conocen Red Bull BassLine saben que aquí las reglas son distintas a las de un torneo convencional. En lugar de partidos largos, se disputan desempates cortos e intensos. Cada punto cuenta y basta con sumar cinco para ganar un set, por lo que la acción no da tregua. La edición de 2026 planteó un duelo generacional entre Matteo Berrettini y Grigor Dimitrov, dos figuras consolidadas del circuito ATP, y los jóvenes Jakub Menšík, Daniel Mérida y Learner Tien, que buscan hacerse un sitio entre los mejores del tenis mundial. También participó el austríaco Jurij Rodionov, referente de la Copa Davis, que jugó en casa con el apoyo de la afición local.

01 Domi's Double: acción por partida doble

Otro de los protagonistas de la noche fue Dominic Thiem. El extenista austríaco, que llegó a ocupar el tercer puesto del ranking mundial, regresó a la pista del Wiener Stadthalle con una función diferente: supervisar la nueva regla "Domi's Double". Cada jugador podía activarla una vez por partido con una señal dirigida a Thiem, convirtiendo el siguiente intercambio en una jugada de dos puntos. Ambos puntos se los llevaba quien ganara el intercambio, independientemente de quién hubiera activado la opción. Una sola jugada podía cambiar el rumbo de un partido o decidir el pase a la final, como sucedió en el duelo entre Grigor Dimitrov y Jakub Menšík.

En ese enfrentamiento, la nueva regla resultó decisiva. Con 3-1 en el tercer set, el checo Menšík utilizó su comodín y se adjudicó los dos puntos, con los que cerró la manga. Gracias a su mejor balance de puntos, consiguió el pase a la final. Su rival sería Daniel Mérida, que también se clasificó tras superar por un margen muy ajustado al ídolo local Jurij Rodionov y a Learner Tien.

02 Daniel Mérida remonta y conquista la final

Mérida demostró por qué es una de las estrellas emergentes del circuito ATP © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Quotation "Red Bull BassLine es muy diferente a un torneo normal. Música a todo volumen y reglas nuevas. ¡Me lo he pasado genial!" Daniel Mérida

La final ofreció intercambios de gran nivel, emoción hasta el último momento y una ovación en el Wiener Stadthalle. Daniel Mérida se proclamó campeón de Red Bull BassLine 2026 tras imponerse a Jakub Menšík en un duelo entre dos jóvenes con ambición de hacerse un nombre en el circuito ATP. El checo, de 21 años, y el español, de 22, perseguían el mismo objetivo: conquistar por primera vez el título de Red Bull BassLine.

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Mérida cedió con claridad el primer set, pero reaccionó y dio la vuelta al partido. Se llevó las dos mangas siguientes por 5-3 y 5-2, situándose con ventaja de dos sets a uno. El cuarto parcial volvió a poner a prueba a ambos. Un golpe espectacular para ponerse 3-2 acercó al español al título, mientras Menšík trataba de mantenerse en la pelea y conseguía salvar dos bolas de partido. Sin embargo, Mérida no dejó escapar la oportunidad y cerró el set por 5-4 para asegurar la victoria.

"Ha sido genial participar por primera vez en Red Bull BassLine. Ha sido una forma estupenda de empezar la semana del torneo en Viena y coger ritmo. Estoy muy contento con mi rendimiento y con haber podido sacar mis mejores golpes en los momentos decisivos", celebró Mérida tras ganar. "Red Bull BassLine es muy diferente a un torneo normal. Hay música a todo volumen y reglas nuevas, pero me lo he pasado genial". Con este triunfo, el español se suma al palmarés de la cita vienesa, en el que figuran Carlos Alcaraz (2021), Karen Khachanov (2022), Alexander Zverev (2023 y 2024) y Tallon Griekspoor (2025).

03 Fiesta de tenis y actuaciones espectaculares

Jakub Menšík se puso espontáneamente a los platos de DJ In-Style © Mirja Geh / Red Bull Content Pool

Los partidos no fueron el único foco de atención de Red Bull BassLine 2026. DJ In-Style puso la banda sonora y convirtió la pista central del Wiener Stadthalle en una fiesta. La música, el ambiente y la interacción entre jugadores y aficionados rompieron con la imagen habitual de silencio en el tenis. Los propios profesionales también se sumaron a la diversión. Jakub Menšík llegó a dejar la raqueta para probar suerte en los platos, una escena que permitió descubrir otra faceta de las estrellas de la ATP. El checo, además, se ganó al público vienés con su espontaneidad.

La pista también acogió actuaciones al margen del tenis. Red Bull BassLine arrancó con una coreografía de Flying Steps, la compañía berlinesa especializada en breakdance y danza urbana, que combinó movimientos de street dance con gestos inspirados en el tenis. Antes de la final, los especialistas en fútbol freestyle se encargaron de animar al público. Entre ellos estaban la inglesa Isabel Wilkins, tricampeona del mundo, y el neerlandés Jesse Marlet, cuatro veces campeón mundial, que prepararon el ambiente para el último partido de la noche.

Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Lo mejor del Red Bull BassLine 2026 en la Wiener Stadthalle © Mirja Geh / Red Bull Content Pool

04 Game.Set.Match: la fiesta continúa después del tenis

Tras la final, la celebración se trasladó al Studio F del Wiener Stadthalle. Allí, "CLØUD7" y el DJ austríaco Toby Romeo pusieron música para prolongar la fiesta. El espacio "Game.Set.Match." también estará abierto durante el Erste Bank Open , con un punto de encuentro diario para los aficionados. A partir de las 18:00 h habrá cócteles y música relajada, mientras que desde las 22:00 h tomarán el relevo las sesiones de DJ. La entrada será gratuita para quienes tengan una entrada del Erste Bank Open correspondiente a ese día, hasta completar el aforo.

05 Vuelve a ver Red Bull BassLine 2026 en Viena

Quienes no pudieron asistir a Red Bull BassLine 2026 en el Wiener Stadthalle pueden volver a ver el torneo en streaming a través de ServusTV On .