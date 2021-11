Danilo Petrucci, de MotoGP al Dakar

La vida en MotoGP, la cúspide del motociclismo de velocidad, no es fácil. Si es complicado llegar (solo hay 22 corredores en la parrilla) más duro todavía es mantenerse porque los jóvenes de Moto2 vienen pisando fuerte.

Uno de los axiomas del motociclismo de competición dice que: “vales lo que vale tu última carrera”. La verdad es que para el simpático italiano su año en KTM, después de haber sido despedido del equipo oficial Ducati en 2020, no ha sido positivo.

y Andrea Dovizioso eran pilotos casi imbatibles. Llegó a la categoría reina del motociclismo por un camino poco usual, no después de haber demostrado su valía en Moto2, sino al proclamarse subcampeón de la FIM Superstock 1000 Cup en 2011.

Danilo siempre ha dicho que su corpulencia física (181 cm y 80 kg) ha sido una desventaja para él. Podemos comparar su altura y peso con la de Valentino Rossi (181 cm y 69 kg) y veremos que hay 11 kg de diferencia. Como todo o casi todo, es posible que la corpulencia tenga sus pros y sus contra… es probable que a Dani Pedrosa no le habría importado tener algunos cm más de altura y unos cuantos kg más de peso…

Danilo no va a estar solo pues formará parte de un “dream team” en el que se encuentran

El 1 de enero comenzará el Dakar 2022, una “tortura” de 8000 km que durará 14 días. Petrucci no tiene tiempo que perder si quiere aprender los secretos a la hora de navegar por las dunas y orientarse en el desierto. No lo olvidemos, en el Dakar cuenta tanto la habilidad sobre la moto como la capacidad para encontrar el camino correcto.

“Para mí hacer el Dakar supone cumplir un sueño. Es un evento en el que siempre he querido participar, desde que veía vídeos de los años 80 y 90. Ahora, gracias a KTM, voy a poder hacer ese sueño realidad. Creo que seré el primer piloto que, en poco más de un mes, pase de competir en MotoGP a hacerlo en el Rally Dakar. Así que esto para mí me llena de orgullo”.

