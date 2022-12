Danny MacAskill revela la historia detrás de "Postcard from San Francisco"

Sabía que iba a ser duro, porque caer contra el cemento no es muy agradable. Algunas de las líneas me costaron más de 300 intentos para plancharlos. Y también, me rompí la rótula entre tomas, pero fue realmente genial finalmente seguir adelante y terminar el proyecto. Estoy muy contento con el resultado.

Empecé a pensar en hacer otro video de trial callejero en 2017, ya que no había hecho uno desde la primera película de Inspired Bycicles en 2009. De todos los diferentes tipos de videos, el riding callejero es la que más se ha impulsado, ya sea BMX, skate, mountain bike o trial, y ha tenido décadas de progresión, por lo que es un género difícil de seguir. Me he dado cuenta de que es mucho más fácil ir a buscar los agujeros y caminos que no han sido tan bien transitados. Pero en 2017, pensé: 'Tengo 32 años, mi cuerpo se siente bien, vamos a hacer una buena película callejera que desafíe los límites'.

