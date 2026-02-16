¡Primicia mundial! Darío Costa aterriza y despega de un tren en movimiento

Dario Costa ha completado una maniobra dual de aviación pionera en el mundo en Afyonkarahisar, Turquía, aterrizando su Zivko Edge 540 en un tren de carga que circulaba a la máxima velocidad operativa, antes de despegar de nuevo en un tirón vertical desde el mismo contenedor.

La audaz hazaña se ejecutó el 15 de febrero de 2026, cuando Costa aterrizó en el noveno y último contenedor de un tren de carga que viajaba a 120 km/h. Fue una maniobra que requirió una velocidad perfectamente sincronizada y un control aerodinámico preciso, sobre todo porque la superficie de aterrizaje sólo se vio en los últimos segundos de la aproximación. Mira cómo ocurrió todo en el siguiente vídeo:

01 Una maniobra compleja y difícil

Darío Costa hace historia con un aterrizaje sobre un tren en movimiento © Predrag Vučković / Red Bull Content Pool

A diferencia de las aproximaciones a pistas convencionales, la superficie de aterrizaje permaneció fuera del campo de visión de Costa en todo momento debido al ángulo de descenso de la aeronave y al movimiento de avance del tren. Sin trayectoria de planeo visual, tuvo que confiar únicamente en su entrenamiento cognitivo y en su habilidad para lograr lo que era esencialmente un aterrizaje a ciegas.

Mientras el tren avanzaba a su velocidad operativa máxima de 120 km/h, Costa tuvo que reducir su avión a una velocidad de 87 km/h, cercana a la de parada. El más mínimo desajuste entre la velocidad del avión y la del tren podría haber provocado que Costa se pasara en el aterrizaje o no se alineara correctamente.

Las fuertes turbulencias del tren y los cambios de velocidad del aire convirtieron la maniobra en una prueba de precisión absoluta. Los vagones en movimiento crearon un flujo de aire turbulento mientras el italiano dirigía su avión hacia la estrecha superficie de aterrizaje, lo que le obligó a realizar continuos microajustes para mantener la estabilidad longitudinal y lateral.

Aterrizaje en tren en cifras Velocidad de aterrizaje 120 km/h (65 nudos) en aproximación, hasta 87 km/h (47 nudos) Velocidad de crucero habitual 370 km/h (200 nudos)

02 Paso a paso: cómo se desarrolló la hazaña aérea

Las turbulencias del tren supusieron un auténtico desafío © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Fase de aproximación - Con una visión limitada del contenedor de aterrizaje en la fase de aproximación, Costa sincronizó su avión con la velocidad del tren de 120 km/h.

Aterrizaje - Las ruedas del Zivko Edge 540 tocaron el noveno contenedor de carga.

Estabilización - Costa se vio obligado a realizar constantes correcciones aerodinámicas en medio de las turbulencias generadas por la plataforma en movimiento.

Despegue - Con una aceleración y despegue controlados desde el mismo contenedor, la aeronave volvió al aire en una maniobra de tracción vertical, cabeceando bruscamente de morro hacia arriba para pasar a un ascenso vertical pronunciado.

Otra primicia mundial para Darío Costa © Predrag Vučković / Red Bull Content Pool El aterrizaje del tren fue uno de los proyectos más desafiantes y exigentes de mi carrera. Dario Costa

03 Una primicia mundial de meses de duración

La fase de planificación fue absolutamente clave para el éxito de la misión © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Naturalmente, una hazaña de tal complejidad no podría haberse logrado sin muchos meses de planificación y pruebas. Los preparativos comenzaron a principios de 2024, cuando los equipos de ingeniería y vuelo desarrollaron simulaciones y realizaron pruebas controladas para reproducir la dinámica del aterrizaje.

Antes de la ejecución en Turquía, se ensayó un escenario de plataforma móvil de tres días en Pula (Croacia), en colaboración con Rimac Automobili. Utilizando su hipercoche Nevera R totalmente eléctrico como referencia de plataforma móvil de precisión, Costa perfeccionó su alineación y tiempo de reacción.

Como las pruebas continuas de vuelo real en un tren en movimiento no eran factibles, las tecnologías avanzadas de simulación y los ensayos controlados en tierra se convirtieron en fundamentales para el éxito del proyecto.

Los cálculos necesarios fueron exhaustivos © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

"Train Landing es uno de los proyectos más desafiantes y exigentes de mi carrera", dijo Costa. "Había tantas variables que medir, pero la mayor prueba fue aprender a aterrizar a ciegas en una pista móvil muy pequeña, confiando sólo en las habilidades cognitivas y de vuelo".

"El aspecto más crítico era la alineación con el tren, por lo que la precisión tenía que ser absoluta, y lo consiguió", añadió Filippo Barbero, asesor de aviación del proyecto. "En un proyecto como éste, no hay lugar para las emociones: Darío es un auténtico mago".

El avión de Dario Costa Avión Zivko Edge 540 Rendimiento Motor de 400 caballos

04 Otro hito de la aviación

Una primicia mundial de la aviación en acción © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Aterrizar y despegar sobre una plataforma en movimiento supone un gran avance en aerodinámica y coordinación de pilotos. Hacerlo a toda velocidad del tren demuestra cómo una cuidadosa planificación de los datos y un vuelo preciso pueden ampliar los límites del vuelo controlado en entornos no tradicionales.

"Después de volar por un túnel, me preguntaba qué podía ser más difícil, pero aterrizar en un tren en movimiento, en un punto que apenas puedes ver, basándote únicamente en sentir el viento, requiere un nivel de concentración totalmente distinto. Estoy orgulloso de que hayamos cambiado la definición de lo que es posible en la aviación".

05 Del paso del túnel al aterrizaje del tren

Turquía ha sido un coto de caza feliz para Costa © Predrag Vučković / Red Bull Content Pool

Tras completar otra primicia mundial en 2021 -su vuelo Tunnel Pass a través de dos túneles de autopista cerca de Estambul- Costa regresó a Turquía para probar nuevos conceptos de aviación. Al ver un nostálgico tren de pasajeros en Kars, se inspiró para considerar conceptos de aterrizaje no convencionales más allá de los entornos estáticos.

Los estudios identificaron Afyonkarahisar como el lugar ideal para una ejecución controlada y segura del proyecto, debido a su adecuada infraestructura ferroviaria, condiciones operativas y geografía.

Sobre el piloto: De ganador de la Red Bull Air Race a plusmarquista mundial Guinness ¿Quién es Dario Costa? Dario Costa es un piloto italiano reconocido por sus vuelos de alta precisión y sus proyectos de aviación técnicamente complejos que combinan la planificación de ingeniería con el rendimiento de un piloto de élite. A lo largo de su carrera, Costa ha realizado más de 20 primicias mundiales de la aviación, como el Paso del Túnel y el legendario avance del curso Streif , entre otros. Es el primer y único italiano en clasificarse, competir y ganar en la Red Bull Air Race, y el primer y único italiano -así como el más joven de la historia- en recibir el prestigioso Premio Bob Hoover a la Libertad de Vuelo. Actualmente posee cinco Récords Mundiales Guinness.