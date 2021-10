Baltimore Club Music: La esperanza que nació del desasosiego

(Team Squad Up) es uno de los protagonistas de "Dark City". Terry "TSU Terry" Weddington fundó el colectivo de Baltimore Club en 2008 con otros dos miembros, y se presentó a un concurso llamado Contrast Hall. En una conversación telefónica, Terry describió el momento crucial que marcó el porvenir del grupo: "Éramos nosotros tres contra unos siete. Fue un movimiento que hice en concreto... El ritmo se ralentizó, yo lo pillé justo en ese momento, y todo el mundo se volvió loco. El público había estado callado toda la noche porque nadie había hecho algo emocionante. Nadie había atrapado al público. Yo no conocía la canción, no conocía el ritmo... Después de eso la gente empezó a hablar de la crew TSU, porque le habíamos ganado a uno de los grupos más famosos".

Para Terry, la improvisación no es solo lo que se hace en una batalla, sino que significa una oportunidad para mejorar: "Para mí, la improvisación y la danza significan que cuando se presenta la oportunidad adecuada, si te ayuda a ser mejor persona, debes ir a por ello... Empecé a bailar porque necesitaba algo para no meterme en líos. Al principio jugaba al baloncesto, pero no funcionó. Necesitaba algo para superar el instituto, y fue el baile... Luego empecé a desarrollar una verdadera pasión por la cultura, la música, los DJ, los promotores, tantas cosas diferentes que me inspiraron a seguir adelante. La ética de trabajo de la difunta K Swift me sirvió de inspiración para continuar con el baile. Por eso empecé a dar clases".