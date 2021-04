Esta historia es parte de Dassy United States Ver perfil

Dassy Lee es una bailarina autodidacta de Corea del Sur. Aprendió a bailar con nueve años, copiando los movimientos que veía en los vídeos musicales. En la escuela secundaria empezó a recibir clases de street style y tras acabar el instituto, con 21 años, emigró a la ciudad de Nueva York con el objetivo de convertirse en bailarina profesional. Llegó a EEUU con un visado de estudiante para estudiar inglés, luego consiguió un visado de artista y se mudó a Los Ángeles. En 2017 se convirtió en la primera persona de Corea que se clasificaba para el programa “So You Think You Can Dance?”, un show que veía en la TV cuando era niña. Entre 400 participantes fue una de las ocho finalistas en su temporada.

Dassy colaboró con Red Bull cuando impartió clases de popping en el Bull BC One 2019 de Houston. En la actualidad, la directora creativa, coreógrafa y bailarina, de 29 años, está volcada en el proyecto Dance Your Style de Red Bull. “The Floor” consiste en una serie de vídeos que permite a los bailarines contar su propia historia a través de los movimientos. Es la primera vez que Red Bull ha producido una pieza bajo la dirección creativa de Dassy. En este proyecto la artista coreana no solo ha bailado, sino que ha sido la directora creativa.

Dassy Lee se mueve por un estudio completamente negro y aporta luz, ritmo y color para encarnar los elementos de agua, tierra, fuego y aire. La joven hace alarde de su precisión con movimientos controlados que en ocasiones estallan en un caos intencionado. Este vídeo pone de manifiesto su experiencia en el estilo callejero y en el popping, además de mostrar lo mucho que ha aprendido en el ámbito de la coreografía. Tuvimos la ocasión de hablar con Dassy por teléfono para que nos contase más detalles acerca del proyecto “The Floor”, donde ha tenido que ejercer dos papeles: bailarina y directora creativa. La artista cree que la pandemia puede ser una bendición para algunas bailarinas.

¿Cuándo comenzaste a bailar y cuál es tu experiencia en este ámbito?

Comencé a bailar cuando tenía unos nueve años. Copiaba los vídeos de los cantantes y luego juntaba a mis amigos y les intentaba enseñar a bailar, como si todos fuésemos cantantes (se ríe). Así fue empecé a bailar, simplemente jugando con mis amigos.

Luego, cuando tenía 12 años o así, me apunté a un programa de danza en la escuela secundaria. A partir de ahí el baile pasó a ser algo central en mi vida. Más adelante empecé a asistir a clases de street dance en uno de los mejores estudios de Corea del Sur. Veía el programa “So You Think You Can Dance?” y estaba decidida a emigrar a Estados Unidos pasara lo que pasara, lo que hice al cumplir 21 años. Desde entonces mi vida ha girado en torno a mi carrera como bailarina.

Dassy Lee © Maria Jose Govea

¿Cómo fue la experiencia de ir a vivir a Estados Unidos?

Cuando acabé el instituto empecé a trabajar en Corea del Sur a tiempo parcial para ahorrar dinero. Luego conseguí un visado para estudiar inglés, porque sin hablar inglés no podía aspirar a ningún otro tipo de visado. Fui a vivir a la ciudad de Nueva York en parte porque en aquella época era muy famosa la canción “Empire State Of Mind” de Jay-Z y Alicia Keys. No sabía una palabra de inglés y tenía muy poco dinero. Iba a la academia para aprender inglés y siempre que podía asistía a jam sessions además de recibir clases de algunos bailarines de Nueva York.

Viví en Nueva York durante unos cuatro años y luego pedí un visado de artista. Cuando lo conseguí me mudé a Los Ángeles y me presenté a una audición de “So You Think You Can Dance?”. Me di cuenta de que en Los Ángeles te podías ganar la vida bailando. Por esa época Red Bull me contrató para que trabajase en sus eventos y en el Red Bull BC One de Houston de 2019 me pidieron que diese clases de popping.

Imágenes entre bastidores © Maria Jose Govea

Háblanos sobre el lanzamiento de “The Floor”, este nuevo concepto, junto con Red Bull…

Durante la pandemia he repasado muchas cosas porque me había pasado la vida bailando y, de pronto, se paró todo. Red Bull se puso en contacto conmigo para que colaborara en “The Floor”, querían que expresase mis sentimientos. Por primera vez he tenido tiempo para reflexionar sobre lo que estoy haciendo porque hasta ahora no había parado, había estado corriendo de un lado para otro. La pandemia me ha permitido conocerme a mí misma por primera vez.

Trabajé en la idea de los cuatro elementos porque pienso que somos así. Cuando batallo la gente me dice que soy puro fuego, un monstruo, pero cuando estamos relajados me dicen que tengo los pies en la tierra. Me di cuenta de que en algunos momentos tengo mucha fuerza mientras que en otros estoy muy tranquila. Luego hay ocasiones en las que me siento vulnerable y lloro mucho. Y también hay situaciones en las que voy con la corriente, que me dejo llevar. Me di cuenta de que quería mostrar una historia sobre mí misma basada en los cuatro elementos.

¿Cómo filmasteis el vídeo en medio de la pandemia? ¿Influyó la pandemia en lo que pudisteis hacer?

Sí, mi idea inicial era estar en la naturaleza. Quería estar en el agua, en el desierto, en el bosque... pero debido al Covid-19 acabamos filmando en el estudio. La pandemia me ha enseñado a tener un plan B. Llevaba toda mi vida bailando pero no sabía nada del aspecto económico. No me había preocupado de dar clases online, ni de nada por el estilo. La pandemia me ha permitido pensar qué es lo que debo hacer en este momento y me ha ayudado a ser más creativa desde el punto de vista visual. Esta época es buena para las bailarinas porque no está enseñando a prepararnos. Muchas de nosotras solo vivimos el momento y no somos muy eficaces en el aspecto económico. Solo somos espíritus libres.

El proyecto estuvo influido por el Covid-19 © Maria Jose Govea

¿Cómo compaginaste los papeles de bailarina y directora creativa?

Prefiero separar los papeles, pero para “The Floor” hice las dos cosas. Cuando estoy bailando estoy tan metida en ello que no veo otro punto de vista. A pesar de que yo he hecho la coreografía, cuando bailo no sé cómo va a quedar una vez que se haya filmado. Me he dedicado mucho a la dirección creativa con mi crew, Femme Fatale. Nosotras lo hacemos todo: dirección artística, vestuario, trabajo con las cámaras… Así controlamos lo que hacemos. En muchas ocasiones en Los Ángeles, cuando trabajas como bailarina, no tienes ninguna voz. Como artista me gusta ejecutar mis propias ideas.

¿Qué esperas alcanzar con el proyecto “The Floor”?

Antes de la pandemia estábamos inmersos en las batallas pero no pensábamos en hacer diferentes tipos de contenido. Gracias a este vídeo me gustaría que la gente probara algo diferente, que intentaran ser más creativos en el baile. Ese es uno de mis objetivos, dar vida a mi visión en el ámbito creativo.

Dassy en "The Floor" © Maria Jose Govea

¿Qué conclusión te gustaría que la gente sacara de este trabajo?

Quiero hacer más contenido que refleje lo que tengo en la cabeza. Quiero ayudar a que la gente pierda el miedo a mostrar su trabajo. Hay muchas bailarinas que son muy perfeccionistas y nunca publican su trabajo. Hay que tener claro que nada va a ser perfecto. El mostrar tu trabajo te permite crecer, no hay que dudar a la hora de enseñar nuestros proyectos. La idea que hay detrás de “The Floor” es animar a quienes bailan para que hagan realidad los conceptos que tienen en la cabeza. No tenemos que quedarnos solo en una parte de nuestro mundo, ya sean las batallas o la enseñanza. Tenemos que explorar todos los aspectos del baile.