¡Más rápido y veloz que nunca! Sonic aterriza de nuevo con Sonic Origins

Los erizos saben nadar. Solo Sonic no puede.

Lost in Translation

No es de extrañar que Sega haya regalado a su mascota Sonic Origins, una recopilación de sus primeros tiempos. Con Sonic The Hedgehog 1 a 3, Sonic & Knuckles y un montón de material extra, Sonic Origins merece la pena.

Para celebrar el 31º aniversario de Sonic The Hedgehog y el lanzamiento de Sonic Origins, creemos que es hora de volver a repasar todos nuestros conocimientos sobre el mítico erizo azul.

¡Sonic es un nombre muy chulo! Pero el erizo azul de Sega no siempre se llamó así. Después de que Sonic siguiera siendo un conejo en su fase conceptual inicial y se convirtiera más tarde en un erizo, le dieron el imaginativo nombre: Mr. Hedgehog.

Con el tiempo, este primer nombre conceptual se tradujo a menudo de forma errónea como Mr. Needlemouse, lo que significó que muchas historias de origen de Sonic presentaban a menudo este nombre. Afortunadamente, el equipo de desarrollo y marketing tuvo una idea antes del lanzamiento, por lo que ahora tenemos a la mascota de Sega bajo sus nombres: Sonic Maurice The Hedgehog.

