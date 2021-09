El colombiano David Alonso gana la Red Bull Rookies Cup 2021

“No me lo puedo creer, por fin lo hemos conseguido. Este es el segundo año, tras uno de aprendizaje, este año el objetivo era ganar el campeonato y eso es lo que hemos hecho”, comentó el joven colombiano.

“No me lo puedo creer, por fin lo hemos conseguido. Este es el segundo año, tras uno de aprendizaje, este año el objetivo era ganar el campeonato y eso es lo que hemos hecho”, comentó el joven colombiano.

“No me lo puedo creer, por fin lo hemos conseguido. Este es el segundo año, tras uno de aprendizaje, este año el objetivo era ganar el campeonato y eso es lo que hemos hecho”, comentó el joven colombiano.

“En cuanto a la carrera, ha sido difícil. Todo el fin de semana he estado fuerte pero hoy, quizá debido a la presión, estaba un poco menos fuerte. Gestioné la carrera lo mejor que pude y me llevé la victoria en el campeonato”.

“En cuanto a la carrera, ha sido difícil. Todo el fin de semana he estado fuerte pero hoy, quizá debido a la presión, estaba un poco menos fuerte. Gestioné la carrera lo mejor que pude y me llevé la victoria en el campeonato”.

“En cuanto a la carrera, ha sido difícil. Todo el fin de semana he estado fuerte pero hoy, quizá debido a la presión, estaba un poco menos fuerte. Gestioné la carrera lo mejor que pude y me llevé la victoria en el campeonato”.