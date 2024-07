'De las Calles al Estadio': el duro camino para ser un breaker top

En 'De las calles al Estadio' Xak , Grazy, Raw Law, Johnny Fox y Ana Furia nos muestran cómo es su vida en el Centro de Alto Rendimiento en el que trabajan duro para conseguir progresar en una escena del breaking en la que el nivel artístico, técnico y físico no ha parado de crecer en las últimas décadas.

Durante la película vamos a conocer cómo han conseguido llegar a ser referentes en su arte -un proceso que no ha sido nada sencillo y en el que reclaman más medios y apoyo para facilitar las cosas a las próximas generaciones de B-Boys y B-Girls-, las rutinas de entrenamiento de cada uno de los breakers así como sus estrategias para afrontar competiciones de alto nivel como el Red Bull BC One .

También hemos querido conocer su opinión sobre cómo ha llegado una disciplina minoritaria a convertirse en un fenómeno mainstream y lo que eso ha supuesto para ellos a nivel de preparación física y mental para competir a alto nivel.

¿Qué hacen en su día a día? ¿Qué entrenamiento específico realizan para los campeonatos? Todo esto y mucho más lo conocemos de primera mano en nuestra charla con ellos.

No te pierdas 'De las Calles al Estadio'

Ganar o perder ya no es mi prioridad, ahora solo quiero hacer batallas inolvidables Grazy

01 La rutina de entrenamiento del breaker

En los últimos 50 años el mundo del breaking ha tenido una progresión exponencial en la que se ha pasado de bailar por diversión en las calles de los barrios más humildes y deprimidos a alcanzar los escenarios más importantes del mundo y poder desarrollar este arte de forma profesional.

Este cambio progresivo también se ha traducido en un alto nivel de competitividad y exigencia que requiere una preparación tanto física como mental específica si el breaker quiere mantenerse en el top de la escena y competir contra los mejores.

Son artistas, pero también atletas que se preparan en un Centro de Alto Rendimiento para dar lo mejor de sí mismos y seguir creciendo con rutinas de entrenamiento muy exigentes en las que cuentan con un equipo multidisciplinar de especialistas.

Raw Law

"Depende de la semana, pero entreno breaking de 18:30 a 21:00 y una hora y media hago movilidad, estiramientos y ejercicios terapéuticos para mis lesiones o HIIT durante 5 días a la semana".

Law durante el Last Chance Cypher 2021 © Little Shao / Red Bull Content Pool

Grazy

"Yo me levanto por la mañana, hago un stretching de 10 o 15 minutos para activar el cuerpo, después algunas posiciones de poder con confianza durante 2 minutos, luego leo un poquito y ahora he comenzado a estudiar inglés. También medito y luego desayuno, y ahí empieza mi vida normal. Llevo a mi hija al colegio, después de ahí me voy al Centro de Alto Rendimiento y todos los días entreno breaking y luego dos veces por semana hago físico".

Xak

"Entreno de lunes a sábado. Todos los días hago 3 horas de breaking por la mañana, y por la tarde 2 horas de físico, a veces resistencia, a veces fuerza, a veces mantenimiento. Después de ello, fisio, nutricionista, psicóloga, o sesiones estratégicas, lo que toque, cada día".

Ana Furia

"Este proceso que he hecho ha sido una locura. Me levantaba súper pronto y a las 8:30h empezaba hasta la 1:30h, comía, y luego por la tarde, a las 3:30h hacía preparación física y un poco más de breaking. Salía a las 19:00h estos últimos meses".

Mentalmente me ayuda mucho mi psicólogo. Ana Furia

Ana Furia © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

02 Un estilo definido es la base de todo

Durante la transición desde aficionado a profesional es cuando se va forjando un estilo característico y diferencial que hace destacar al B-Boy o B-Girl sobre los demás. Es parte del proceso de formación y de madurez del bailarín. Solo se lograrán éxitos en un entorno competitivo si se tiene un sello propio, y nuestros protagonistas lo tienen.

Raw Law

"Mi AKA es RawLaw, que define mi estilo crudo, actitud y presencia".

Grazy

"Yo tengo mis credos. Mi estilo lo definiría como bombas y toques y movidas frescas. También lo definiría, bajándolo más a tierra, como rabia y nostalgia, más emocional. Luego también es 'fly, fight and freeze', o sea, salgo, vuelas, lo peleas y freeze. Con estos tres conceptos defino mi estilo".

Xak

"'Sharp flow', así lo defino. Me gusta tener armonía en el movimiento, unido a limpieza, elegancia, bailar con sentido y con mensaje. Nací viendo a los bboys de los 90, donde lo mas importante era ser único, y ese es mi objetivo".

1 minutos Xak te enseña a hacer el Indian Step El legendario breaker B-Boy Xak nos enseña cómo hacer el Indian Step, paso a paso.

Ana Furia

"Mi baile se definiría como musicalidad. Creo que donde más brillo es cuando congenio con la música y entro en esa conexión".

03 Cómo preparar una competición

¿Cómo se preparan los B-Boys y B-Girls para afrontar una competición de alto nivel? Enfrentarse a la élite de la escena nacional e internacional exige un alto grado de preparación. Los breakers nos cuentan qué hacen en los días previos para estar a tope tanto a nivel físico como mental y dejar huella en el momento crucial encima del escenario.

Raw Law

"No tengo ninguna rutina mental. Sigo con mi rutina diaria de entrenamiento e intento focalizarme más a medida que se acerca el campeonato. Me gusta proyectarme los días previos".

Grazy

"En los últimos años la competición la preparo meses antes y ya tengo un plan de acción hecho. Depende de la semana meto más o menos carga. Las primeras semanas más carga y luego voy voy bajándolo, y luego también depende la competición y el número de rondas que tenga. Si sé que tiene nuevas rondas aíslo el material primero, veo todo lo que tengo, selecciono y después compongo. Me voy preparando hasta la final cuáles son las cosas más fuertes o que yo siento más compactas y menos compactas y luego depende de la semana voy entrenando para un campeonato, cosas sueltas, freestyle...".

"A nivel mental a mí me ayuda mucho leer, me ayuda también meditar, luego tengo mantras. Es que es algo me repito a mí mismo y me hacen estar en 'flow state'".

Xak

"Una competición se prepara teniendo claro qué material quieres usar, luego conectarlo con soltura, y luego aprender a interpretar los sonidos musicales con estos movimientos".

"A nivel mental, la visualización, el pensamiento positivo y el diálogo interno son mis mayores herramientas".

1 minutos Los 3 básicos de Xak antes de competir B-boy Xak nos enseña cuáles son los tres ejercicios básicos que realiza antes de comenzar una competición de breaking.

Red Bull BC One ha significado una lanzadera para mí. Xak

Ana Furia

"La preparación de una competición va cambiando para mí. Depende de la competición que sea y dónde sea, porque si viajamos fuera requiere otro tipo de preparación. Pero normalmente mi preparación es constante y diaria y para una competición un mes previo o dos meses previos ya empiezo a focalizarla. Hablando con mi entrenador y mi preparador físico hacemos un planning y vamos haciendo en base a lo que ellos me dicen y me orientan. Y mentalmente me ayuda mucho a mi psicólogo".

04 La importancia del Red Bull BC One en sus carreras

Red Bull BC One ha cumplido 21 años en 2024. Durante estos más de veinte años ha sido un faro para muchos jóvenes B-Boys y B-Girls que veían a sus ídolos competir y hacer trucos imposibles en el cypher. Sin duda, el BC One es la competición de breaking 1vs1 más importante a nivel nacional e internacional y poder ganarla ha significado un antes y un después para generaciones de bailarines. Además, un hito histórico de la competición fue la incorporación de las chicas, lo que permitió a muchas B-Girls tener una gran visibilidad dentro de la escena.

26 minutos El ABC del... Red Bull BC One Desde sus orígenes a las enérgicas batallas de hoy. Sube el volumen y disfruta con la historia del Red Bull BC One.

Raw Law

"Me ha ayudado a llevar mi propuesta a un nivel internacional. Es un campeonato que me ha enseñado con el tiempo a vivirlo sin presión y a disfrutar cada momento con el ambiente que se forma y sus vibes".

"Las dos veces que lo he ganado, en la final internacional me he puesto más presión de la cuenta y no lo he disfrutado al 100% como me gustaría. Por eso creo que la madurez en el breaking es importante para gestionar todos esos sentimientos de vivir experiencias únicas con la escena internacional o de viajar a países que tienes la oportunidad de ir gracias al evento".

Grazy

"Para mí ha sido y sigue siendo muy importante. Estoy muy orgulloso de haber ganado tres Red Bull BC One de España. Ha significado esfuerzo, dedicación, pasión y tener un porqué y un para qué. ¿Qué quiero? Ganar el Red Bull. ¿Cómo lo voy a hacer? Y luego medir y reajustar. De eso me ha dado mucho Red Bull".

"Competir contra otros top mundiales es algo que siempre me ha gustado porque al final cuando tú estás en tu país conoces a todo el mundo, pero cuando sales fuera pisas sobre arenas movedizas. Incluso alguien que no conoces puede ser realmente extraordinario. Tienes que estar desde la primera batalla muy ready. Esas son las batallas que ya quiero. Ganar o perder ya no es mi prioridad, ahora solo quiero hacer batallas inolvidables".

Grazy participó en la World Final del Red Bull BC One en Polonia © Red Bull Content Pool

Xak

"Red Bull BC One ha significado una lanzadera para mí, me ha catapultado a la escena internacional. Gracias a BC One pude competir contra rivales de un nivel muy superior, que me dio el hambre para mejorar y llevar mi baile a otro nivel. Unido a conocer a grandes personas que están detrás de la organización y su amor incondicional por la escena, me ayudó a ganar respeto y cariño hacia el evento".

"La world final fue un hito en mi carrera. 20 años luchando por llegar a ese escenario, y simplemente el hecho de estar en el centro de esa pista, rodeado de tanta atención, energía, lucha y sacrificio, ha sido uno de los momentos más importantes, exigentes y satisfactorios de mi vida".

Ana Furia

"Para mí era como un sueño ganar el nacional, era necesario en mi carrera. Obviamente, sigo aspirando a llegar al big stage, que es al final donde queremos estar todos y formar parte de ese de ese momento. Red Bull en mi carrera ha significado siempre una motivación y unas ganas de seguir creciendo, diciendo 'yo quiero ser una de las mejores y quiero estar en Red Bull'".

"Mi experiencia [en la World Final] fue una locura. Mis nervios eran enormes. No creo que estuviera tan preparada como estoy a día de hoy. Tengo que volver. Lo viví como un sueño. Decir: ¡me lo he ganado. Estoy aquí por mis méritos, representando mi arte, y mi arte está brillando y es lo suficientemente bueno como para estar donde está'".