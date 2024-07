'De las Calles al Estadio': pasado, presente y futuro del breaking

Durante la película de Red Bull 'De las Calles al Estadio' tenemos la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de los cinco B-Boys y B-Girls más importantes de la escena española de los últimos años.

En este documental Grazy, Furia, Xak , Raw Law y Johnny Fox nos hablan sobre el difícil camino a la cima, sus orígenes y la dura preparación física y mental que requiere el breaking de competición actualmente.

Descubre aquí 'De las Calles al Estadio':

24 minutos De las calles al estadio ¿El breaking es cultura o deporte? Descúbrelo de la mano de los B-boys y B-girls top en España.

01 Descubriendo el breaking

¿Cómo descubrieron nuestros protagonistas la fascinante escena del breaking? Pese a proceder de orígenes distintos y, en muchos casos, haber nacido en lugares donde el break era un arte casi desconocido para la gente, todos mostraron una gran fascinación por los movimientos y el ritmo cuando lo vieron por primera vez. Esa atracción les llevó a entregarse de lleno desde muy jóvenes para parender paso a paso sus secretos y convertirse en B-Boys y B-Girls.

Raw Law

"Empecé en 2008, viendo una exhibición de breaking en una Feria de muestras en una excursión con el colegio. Poco a poco me fui metiendo en el mundillo".

Law © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Grazy

"Empecé en el breaking en 2002 y empezamos por porque vimos a los mayores de nuestro barrio. Nosotros por aquella época hacíamos capoeira y de repente vimos a unos chicos de lejos que vinieron con un radiocasete, empezaron a bailar, pusieron música y dije ¡guau, qué es eso! Y desde ahí engancharon a todos mis amigos menos a mí porque quería seguir con el capoira, pero estaba solo y dije: voy a empezar a bailar break para estar con alguien y así poco a poco me picó la víbora y 22 años después seguimos aquí".

Xak

"Empecé a bailar a los 15 años. Un día en clase conocí a un chico que hacía algunos movimientos básicos, le pedí que me enseñara y cuando aprendí todo de él, busqué información y bboys de los que aprender, hasta el día de hoy".

Ana Furia

"Yo hacía voleibol, pero en una escuela de música en el pueblo donde yo vivía hacían una prueba gratuita de hip hop y la verdad que me gustó mucho la sensación la energía que percibí en esa clase. A raíz de ahí me apunté y empecé a hacer hip hop. Un día que se puso enferma la profesora y vino un B-Boy a dar una una clase y fue ahí cuando realmente probé el breaking y me gustó muchísimo. A medida que iba avanzando fuimos a ver una una competición y entonces vi a un chico que daba vueltas con la cabeza y dije '¡Dios, que locura! yo quiero hacer eso', y la raíz de ahí empecé a focalizarme más en él Breaking".

Descubre el ABC... del breaking:

18 minutos El ABC del... Breaking Ronnie, la leyenda del breaking, te enseña todo lo que debes saber sobre esta increíble forma de baile.

Ojalá el breaking llenara más venues. Grazy

02 El camino para convertirse en profesional

La constancia y la entrega máxima a este arte hizo que estos breakers comenzaran a despuntar en la escena. De bailar por diversión en la calle a comenzar a competir para medirse contra otros breakers y seguir progresando día a día. Pronto se reveló el gran potencial y talento que poseían y comenzaron a ganar competiciones y prestigio en la escena. Este camino no ha sido nada fácil y ha exigido un gran sacrificio para poder lograr ser profesionales y poder vivir de su pasión.

Raw Law

"Para mi el breaking no es solo mi afición sino un estilo de vida".

Grazy

"El proceso siempre ha sido continuado. Yo vengo de otra generación, no era como ahora que tienen toda la información y tienen todas las posibilidades en las manos. No tenía internet. Yo empecé con 15 años. Simplemente bailábamos y de repente llegó una competición, no pasamos filtros, llegó otra, ganamos, empezamos a competir nos llamaron desde fuera... pero todo ha sido muy gradual".

"Yo considero que siempre me lo tomaba a nivel profesional, con mayor o menor conocimiento, pero desde que empecé y me picó la víbora lo daba todo siempre. He sido un mulo de carga".

Xak

"Ha sido un cambio muy, excepcional, circunstancial y progresivo".

"Lo he ido haciendo por pasión, y poco a poco ganando un nombre a través de la competición, dándome más presencia en eventos de juez y dando clases, lo que inició un camino para poder vivir de mi pasión".

"En la última etapa, al pasar breaking a ser deporte, se abrieron las vías oficiales de becados, y debido a resultados inicié un proceso de atleta de alto rendimiento, que me llevó a profesionalizarme por completo".

Ana Furia

"El proceso que me ha llevado a pasar de un extremo al otro simplemente ha sido el no desistir y enamorarme cada vez más de mi breaking, me enamora la evolución y al final competir es poner a prueba lo que estás adquiriendo, es enamorarme constantemente de mi breaking y creer que puedo llegar a un nivel alto. Confiar en mi Breaking".

B-Girl Furia © Red Bull España

Para mi el breaking no es solo mi afición sino un estilo de vida Raw Law

03 Breaking... ¿deporte o arte?, ¿o ambos?

Sin duda, este es uno de los temas más controvertidos en la escena. El desarrollo del breaking competitivo ha llevado a convertir a los B-Boys y B-Girls en auténticos atletas. Esa exigencia física, unida a su próxima participación este verano en el escenario deportivo más importante del planeta ha intensificado el debate sobre si es un deporte o es un arte, o si puede ser ambos.

¿Corre el riesgo de perder su esencia? Hay b-Boys que aman el break puro callejero y freestyler y no quieren verse encorsetados por normas que puedan asfixiar la creatividad y el espíritu underground de esta disciplina. Por contra, otros breakers se muestran más abiertos al considerar que es compatible la coexistencia de un breaking deportivo con el breaking como forma de expresión artística.

Raw Law

"Arte, sin duda".

Grazy

"¿Arte o deporte? Para mí el deporte es una forma de arte, tiene ambos. Personalmente para mí es meditación y es terapia. Yo vivo del breaking. Trabajo en un escenario, gano dinero del breaking, compito, aparte me llaman de juez, hago workshops... pero si yo no tuviera nada yo seguiría bailando, porque a mí me hace feliz estar tiempo solo con mi música. Me hace feliz. Para mí es meditación en movimiento. ¿Es deporte? sí . ¿Es arte? sí. ¿Es meditación? sí. ¿Es terapia? sí. Ha curado a muchas mentes. Es un psicólogo, un psiquiatra.

Xak

"Es un arte, que se adapta a todo, y por ello al deporte. El componente artístico es altísimo y el físico por igual, ambas partes son importantes de trabajar, cual ying y yang".

B-Boy Xak © Sergio Penas / Red Bull Content Pool

Ana Furia

"Para mí es las dos cosas. Una va aunada a la otra. Considero que necesitamos la parte artística, que es la parte más creativa y al final lo que nos acaba moviendo, con la que nacemos en esta cultura, pero también necesitamos la parte deportiva que es el el cuerpo de un atleta, la preparación... Creo que para llevar tu breaking al máximo nivel hay que tener ambas de una forma bastante unida".

¿Qué le ha aportado o restado al breaking el éxito global?

Raw Law

"El mundo underground siempre está ahí y siempre estará porque es nuestra identidad. Llevarlo a las grandes plataformas nos ha dado a conocer como cultura y no estar tan opacos en nuestro mundo, pero siempre se debe de mantener esa esencia de calle en esas plataformas, porque sino no tendría sentido lo que hacemos".

Grazy

Ojalá el breaking llenara más venues. En el concierto de Taylor Swift aquí en Madrid entraron 120.000 personas y me encantaría que con el breaking pasara lo mismo. Eso solo sería positivo. Los más conservadores pueden decir si se estaría prostituyendo, pero el 90% de los B-Boys podrían tener una alternativa y se podría vivir muy bien de esto. Imagina que un B-Boy tuviese la repercusión de un futbolista. Estaríamos viviendo de nuestro arte y viviendo bien".

Xak

"Creo que casi todo lo que ha aportado es positivo: visibilidad, profesionalizacion, etc. Pero ha potenciado la competitividad y la sensación de que es un arte competitivo y no una forma de expresión donde nadie pierde y todos ganan. Esa parte de bailar por disfrutar y para compartir, no es tan fuerte debido a la importancia de ganar para ser reconocido".

Ana Furia

"Lo que ha aportado es claramente oportunidades a los artistas, a los B-boys y las B-Girls. Estar en el ojo y tener exposición ha hecho que muchas muchas empresas y muchas marcas y oportunidades vengan a nosotros. Eso nos ha hecho a muchos de nosotros poder vivir de lo nuestro".

¿Arte o deporte? Para mí es las dos cosas. Una va aunada a la otra Ana Furia

No te pierdas las imágenes más destacadas de 'De las Calles al Estadio':

Relax tras una dura sesión de entrenamiento © Red Bull Content Pool B-Boy Xak baila en la calle © Red Bull Content Pool Law entrena en el Centro de Alto Rendimiento junto al resto de compañeros © Red Bull Content Pool De las calles al estadio © Red Bull Grazy participó en la World Final del Red Bull BC One en Polonia © Red Bull Content Pool Raw Law y Johnny Fox durante una sesión de entrenamiento © Red Bull Content Pool Grazy es uno de los B-Boys españoles más destacados © Red Bull Content Pool Johnny Fox recuerda su experiencia en la World Final de Polonia © Red Bull Content Pool Red Bull BC One, una competición clave para la carrera de Xak © Red Bull Content Pool

04 La comunidad: una escena española con potencial

Quien haya vivido desde dentro una competición de breaking como Red Bull Bc One o tenga contacto con la escena será consciente del espíritu de comunidad que existe entre los breakers. El hecho de compartir la pasión por este arte que nunca ha sido mayoritario y la forma en cómo ha evolucionado desde las calles hasta los escenarios, reuniendo a los miembros de la escena altrededor de escuelas y crews ha desarrollado un espíritu muy poderoso de comunidad.

En la escena española todos se conocen. Comparten escuela, crew, competiciones... lo que genera mucha convivencia y experiencias compartidas. Todo ello impide que exista un gran espíritu competitivo. todos quieren ganar, pero existe respeto mutuo y reconocimiento del esfuerzo y talento ajeno, lo que no siempre es habitual en otras disciplinas.

¿Qué le falta a la escena española del breaking para desarrollar todo su potencial?

Raw Law

"La escena española me parece muy auténtica. España tiene un sabor especial y nos hacemos notar cuando salimos fuera".

"Lo que diría que falta es más creadores de eventos y que las nuevas generaciones cojan el relevo y tengan esa motivación de hacer crecer su escena con jams y eventos de calidad".

Grazy

"Pues falta mucha escuela. A mí me encantaría que en España pasara como en Japón o Rusia que hay escuelas y niños y niñas que bailan increíblemente bien, y sobre todo mucha cantidad. Eso significa que es un movimiento y una cultura que gusta a la gente. Me encantaría que pasara aquí".

B-Boy Grazy © Red Bull España

Xak

"Es una pregunta complicada. En mi opinión falta solvencia en la parte docente. Las clases están mal pagadas, y si no hay profesores no hay alumnos. Sí, es un arte callejero, pero hoy en día es difícil ir por la calle y ver gente entrenar, pero mas fácil ver academias. Unido a mas exposición en medios y mas eventos dirigidos al público y a captar nuevos adeptos".

Ana Furia

"Somos muy artistas y tenemos un potencial enorme. España tiene una forma de hacer las cosas increíble y siento que lo único que falta es viajar más, darnos más valor entre nosotros. Es como que siempre miramos mucho afuera y desmerecemos un poco nuestro trabajo, y creo que hay mucho talento a nivel nacional y se podría hacer mucho daño".

05 El futuro del breaking

En constante evolución, el breaking lleva 50 años cambiando vidas y adaptándose a un nuevo escenario global en el que la exigencia es altísima que complica el alcanzar un equilibrio entre el baile como forma de expresión y el breaking competitivo en el que solo importa ganar. ¿Qué nos depara el futuro? Nuestros protagonistas comparten su visión del futuro del breaking.

Raw Law

"La nueva generación viene muy fuerte, con más información y más recursos y facilidades, por lo que en tema de movimientos creo que será una locura. Pero si hay una desconexión con las generaciones de antes, con la música y la humildad, perderemos nuestra identidad y serán otra cosa".

Grazy

"Espero y pongo toda mi fe en ello en que este verano se produzca un boom aún más grande y el breaking consiga consolidarse como forma de expresión y que la gente lo conozca, porque siento que todavía es un gran desconocido".

Somos muy artistas y tenemos un potencial enorme Ana Furia

Xak

"Espero que haya más oportunidades a los breakers de vivir de ello, dedicarse a sus pasiones sin tener que desviarse a teatros, animación o imagen, pudiendo hacer lo que les gusta y como les gusta. Y, en general, que aumente el respeto y apreciación de la dificultad extraordinaria que conlleva dedicarse a una disciplina tan impresionante y sacrificada".

Ana Furia

"No sé qué le depara al breaking el futuro porque lo que hay a día de hoy ya es una locura. Siento que ha sido su despertar y que ahora va a ir para arriba. Está evolucionando muy bestia y solo espero que vengan cosas buenas".