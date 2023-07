Para lograr esto, Deury estuvo a la par de un bote a motor, el cual debía sobrepasar para cumplir con la velocidad máxima que sus habilidades y el viento permitieran. Aunque no fue fácil, nos comenta Deury, la meta se logró al lograr los

Para lograr esto, Deury estuvo a la par de un bote a motor, el cual debía sobrepasar para cumplir con la velocidad máxima que sus habilidades y el viento permitieran. Aunque no fue fácil, nos comenta Deury, la meta se logró al lograr los 64 kilómetros por hora . Sin embargo, como cualquier logro en la vida, este tuvo ciertos inconvenientes, el que más recuerda fue el de haber perdido uno de los drones que se encontraban grabando, y tener que repetir todo lo recorrido para volver a documentar lo ya recorrido hasta el momento.

Para lograr esto, Deury estuvo a la par de un bote a motor, el cual debía sobrepasar para cumplir con la velocidad máxima que sus habilidades y el viento permitieran. Aunque no fue fácil, nos comenta Deury, la meta se logró al lograr los 64 kilómetros por hora . Sin embargo, como cualquier logro en la vida, este tuvo ciertos inconvenientes, el que más recuerda fue el de haber perdido uno de los drones que se encontraban grabando, y tener que repetir todo lo recorrido para volver a documentar lo ya recorrido hasta el momento.

Haber establecido un nuevo récord en mi país me hace sentir feliz, y a la vez único. No fue para nada fácil, los entrenamientos fueron bastante intensos e ir a una velocidad donde todo se pone muy pequeño te hace pensarlo mucho antes de intentarlo.

Haber establecido un nuevo récord en mi país me hace sentir feliz, y a la vez único. No fue para nada fácil, los entrenamientos fueron bastante intensos e ir a una velocidad donde todo se pone muy pequeño te hace pensarlo mucho antes de intentarlo.

Haber establecido un nuevo récord en mi país me hace sentir feliz, y a la vez único. No fue para nada fácil, los entrenamientos fueron bastante intensos e ir a una velocidad donde todo se pone muy pequeño te hace pensarlo mucho antes de intentarlo.