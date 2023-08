Descubre las razones por las que celebramos el Día del Hip-Hop

Breaking Beyond Los breakers desvelan la cultura del breaking en sus países de origen, compartiendo la historia local y las influencias del breaking.

El hip hop es, en esencia, una poderosa herramienta para contar historias y arrojar luz sobre las realidades y aspiraciones de las comunidades marginadas. Aborda sin miedo los problemas de la sociedad y da voz a quienes a menudo no son escuchados.

A medida que ha ido evolucionando, los artistas de hip-hop han utilizado sus letras para tratar temas como el racismo, la pobreza, la brutalidad policial y la importancia del empoderamiento y la resiliencia. Temas emblemáticos como Fight the Power de Public Enemy y Express Yourself de NWA han suscitado conversaciones significativas, han desafiado las normas sociales y han inspirado a generaciones a luchar por transformaciones positivas.

