, no pienso en el estilo o el género, eso es una estupidez. Sino que me informo sobre cada tipo de baile que quiero incorporar y dejo fuera lo que no me gusta. El objetivo debe ser crearte a ti mismo y, a partir de ahí, inventar tu manera de bailar”.

“Si me preguntas cuándo me hice famoso como bailarín o si pensé que iba a ganarme la vida bailando, la respuesta es que nunca pensé en ello. El baile no es un deporte, no se trata de ser bueno porque, si a la gente le gusta o no tu manera de bailar, al final es una opinión. No te conviertes en un bailarín famoso por tu técnica o habilidad. Se trata de conocerte, quererte y mostrar eso en tus movimientos porque el baile no miente”.